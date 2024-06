« Jim Henson Idea Man » passe plus de temps sur le même territoire, tout en se concentrant sur la vie de Henson (il est décédé en 1990 à 53 ans), ses collaborations créatives (notamment celles avec sa femme Jane et avec Frank Oz) et son besoin insatiable de garder repousser ses limites.

Il y a tellement de choses à aimer ici : de vieilles publicités déchirantes ; des séquences et des histoires des coulisses de « Sesame Street » et « The Muppet Show » ; et des explorations de « The Dark Crystal », « Labyrinth » et « The Muppet Movie ». Mais ce qui m’a particulièrement frappé, c’est que Howard a réalisé un film que tous les jeunes artistes devraient regarder (et les plus âgés aussi), qu’ils créent des marionnettes, des peintures, de la musique, des films ou tout ce qui nécessite un travail créatif.

En effet, le film montre que le travail de Henson était enraciné dans une volonté inextinguible d’exploration. Une personne interrogée note qu’il a été incité à travailler sur « Sesame Street » par la promesse de pouvoir réaliser le genre de courts métrages expérimentaux qu’il aimait – et j’ai soudain réalisé que mon goût pour l’abstraction désarticulée dans le cinéma avait été en partie façonné quand j’avais 4 ans. et s’est laissé tomber devant PBS.

Brian Henson, le fils de Jim et Jane, note que ses deux parents avaient une « appréciation sophistiquée du non-sens et de l’absurdité », qui se retrouve parfois chez les meilleurs jeunes comédiens et artistes dont les vidéos circulent sur mes réseaux sociaux. Il y a de jeunes Henson tout autour de nous, et leur valeur ne peut pas être mesurée uniquement en clics et en accords de sponsoring.