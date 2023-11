Jim Harbaugh suspendu des matchs du Michigan jusqu’à la fin de la saison régulière

Par Austin Meek, Nicole Auerbach, Bruce Feldman, Catherine Briley et Chris Vannini

Le Big Ten a suspendu Jim Harbaugh d’être sur la touche pour les matchs jusqu’à la fin de la saison régulière en guise de punition pour le scandale des repérages en personne et du vol de pancartes dans le Michigan, a annoncé la conférence vendredi.

Harbaugh manquera les matchs contre Penn State, Maryland et Ohio State. Il sera autorisé à entraîner pendant la semaine lors des entraînements et à assister à d’autres activités de l’équipe.

Le Big Ten a déclaré que le Michigan avait enfreint sa politique d’esprit sportif « pour avoir mené une opération de dépistage en personne interdite sur plusieurs années, entraînant un avantage concurrentiel injuste qui compromettait l’intégrité de la compétition ».

Le Michigan a annoncé vendredi qu’il prévoyait de demander une ordonnance du tribunal pour maintenir Harbaugh à l’écart. L’université a déposé une requête pour une ordonnance d’interdiction temporaire dans le comté de Washtenaw, Michigan. Si elle est accordée, Harbaugh pourrait continuer à entraîner.

Dans une lettre envoyé au directeur sportif du Michigan, Warde Manuel, le commissaire du Big Ten, Tony Petitti, a écrit que Harbaugh avait été suspendu parce qu’il « incarne l’Université aux fins de son programme de football ». Mais la conférence n’a reçu aucune preuve que Harbaugh était « conscient du caractère inadmissible du stratagème de vol de pancartes », a déclaré Petitti, ajoutant que la sanction était « contre l’université » plutôt que contre l’entraîneur lui-même.

La suspension intervient après une semaine tendue de délibérations entre le Michigan et le Big Ten.

La réponse de 10 pages du Michigan plaidait contre une action prématurée du Big Ten avant la conclusion d’une enquête de la NCAA et affirmait que le Big Ten n’avait pas le pouvoir de suspendre Harbaugh pour les actions de son employé Connor Stalions, qui a démissionné la semaine dernière.

Petitti a déclaré dans sa lettre de vendredi que le Michigan, dans ses protestations, n’avait pas « nié que le projet inadmissible s’était produit » et avait plutôt proposé « uniquement des arguments procéduraux et techniques destinés à retarder la responsabilisation ».

L’école a déclaré que la décision de Petitti “ne tient pas compte du propre manuel de la conférence, viole les principes fondamentaux d’une procédure régulière et crée un précédent intenable d’évaluation des sanctions avant qu’une enquête ne soit terminée”.

L’université a ajouté qu’elle était « consternée par la précipitation du commissaire à porter un jugement alors qu’une enquête de la NCAA est en cours – une enquête à laquelle (elle) coopère pleinement » et a déclaré que Petitti « réagit à la pression » des autres membres de la conférence.

La NCAA a déclaré vendredi que ses « processus d’enquête et d’infractions » dans le Michigan se poursuivraient.

La politique du Big Ten donne à son commissaire le pouvoir de punir les violations de l’esprit sportif, bien que tout ce qui va au-delà d’une suspension de deux matchs ou d’une amende de 10 000 $ nécessite l’approbation du comité exécutif du groupe mixte de la ligue. Dans sa lettre de vendredi, Petitti a déclaré qu’il avait reçu l’approbation du comité pour discipliner plus sévèrement le Michigan.

La première étape de la bataille juridique du Michigan a été de déposer une requête pour une ordonnance d’interdiction temporaire, a déclaré Mit Winter, avocat chez Kennyhertz Perry spécialisé dans le droit du sport.

“Il n’est jamais facile d’obtenir un TRO”, a déclaré Winter, soulignant que le Michigan pourrait avoir un “avantage sur le terrain” sur le Big Ten si la requête était soumise à un juge du Michigan. « De nombreux tribunaux diront qu’il s’agit d’un recours extraordinaire. Vous devez démontrer que vous avez des chances de succès sur le fond, quelles que soient vos revendications sous-jacentes.

La NCAA ne devrait pas conclure son enquête sur les prétendus repérages en personne du Michigan avant la fin de la saison, même si elle travaille à un rythme accéléré. Pour cette raison, les entraîneurs et les administrateurs du Big Ten avaient exhorté Petitti à agir plus rapidement contre le Michigan, sur la base de preuves selon lesquelles les Stalions avaient acheté des billets pour des matchs impliquant des adversaires du Michigan et avaient acquis des séquences vidéo des signaux des équipes adverses.

Stalions a démissionné le 3 novembre, deux semaines après que le Michigan l’ait suspendu avec salaire. Dans une déclaration à L’Athlétismel’avocat des Stalions, Brad Beckworth, a déclaré que les Stalions n’avaient aucune connaissance d’autres membres du personnel enfreignant les règles de la NCAA interdisant le dépistage en personne.

Le Michigan a une fiche de 9-0 et occupe la troisième place du classement des éliminatoires du football universitaire. Harbaugh a purgé une suspension de trois matchs imposée par l’école pour commencer la saison dans le cadre d’une enquête distincte de la NCAA impliquant des violations présumées du recrutement pendant la période morte du COVID-19.

Que penser de cette décision du Big Ten

Présenter la suspension de Harbaugh comme une sanction du programme de football de l’Université du Michigan, plutôt que comme une punition de Harbaugh lui-même, est une décision intelligente de la conférence pour tenter de contrer de manière préventive d’éventuelles attaques juridiques.

Si le Big Ten punissait Harbaugh, alors la culpabilité de Harbaugh dans le plan des Stalions (qui, curieusement, n’est pas mentionné nommément dans la lettre) pourrait être présentée comme un fait matériel controversé, quelque chose qui nécessiterait un fait. la décision du chercheur devant un tribunal (et ainsi ralentir le processus).

Au lieu de cela, la conférence s’appuie sur des éléments de preuve recueillis auprès de diverses sources. Certains viennent de la NCAA et d’autres universités du Big Ten. Certains proviennent de documents accessibles au public, notamment des photos, des vidéos et des reçus Venmo. Le Big Ten a même cité Greg Sankey, le commissaire de la SEC, pour avoir confirmé que les Stalions avaient acheté des billets pour son match de championnat de conférence.

Le Big Ten relie bon nombre de ces éléments à ce qu’il appelle une « feuille de calcul principale » répertoriant les différents jeux, billets et participants auxquels les Stalions ont organisé l’accès, notant que ces éléments se corroborent les uns les autres. Pettiti, dans la lettre, affirme que la masse d’informations l’a amené à déterminer que l’existence du projet est « incontestée ». En outre, la lettre confirme que le Michigan était au courant de ces éléments de preuve.

En d’autres termes, la conférence semble tenter d’établir une base solide de faits et d’éliminer autant de questions que possible – y compris la question de la connaissance de Harbaugh – en vue d’une préparation imminente à la pratique du mouvement. — Catherine Briley, rédactrice en chef du football universitaire

Quelles sont les prochaines étapes possibles ?

Le Michigan a déposé une requête en ordonnance d’interdiction temporaire auprès du tribunal de l’État du Michigan, en particulier devant le 22e Circuit Court du comté de Washtenaw. Le juge désigné, l’hon. Timothy P. Connors préside le tribunal de l’État du Michigan depuis 1991 et siège au 22e circuit depuis 1997, après avoir été réélu cinq fois.

En supposant que le TRO soit accordé, la durée maximale d’une telle ordonnance d’interdiction est de 14 jours à compter de la date d’émission, sauf circonstances particulières. Cela signifierait que si un TRO était émis avant le match entre le Michigan et Penn State, le TRO se terminerait le 24 ou le 25 novembre. En d’autres termes, même si une aide d’urgence était accordée, Harbaugh pourrait toujours être indisponible pour un match avec Penn State. État de l’Ohio. — Briley

De quoi se disputent le Michigan et Harbaugh ?

Pour que Michigan et Jim Harbaugh obtiennent l’ordonnance d’interdiction temporaire, ils doivent démontrer qu’un préjudice immédiat et irréparable se produira si le tribunal n’appuie pas, essentiellement, sur le bouton pause de la sanction proposée par le Big Ten.

En arguant que l’Université subit un préjudice irréparable, les avocats notent non seulement que les étudiants-athlètes de l’équipe de football du Michigan seraient affectés, mais que le Michigan « est fier de son équité et de son intégrité » et que sans injonction, les athlètes de l’Université les programmes subiront un préjudice important à leur réputation.

De même, le mémoire affirme qu’« aucun coup plus dramatique ne pourrait être porté à [Coach Jim Harbaugh’s] caractère et réputation que l’étiquette permanente à vie de « porté disparu » en raison d’un prétendu scandale de tricherie – mais toujours non fondé.

Enfin, le mémoire indique également qu’une injonction contre le Big Ten est dans l’intérêt public, car le Michigan est un prétendant à un titre national et “les fans ont tout intérêt à voir l’équipe la plus méritante remporter le titre”. — Briley

Est-il important que le juge soit un ancien élève du Michigan ?

Le juge désigné, Connors, est un diplômé du Michigan de 1977 qui prétend avoir joué pour l’équipe de football. Il est également chargé de cours à la faculté de droit de l’UM. Cette information pourrait décourager tous les fans de théoriciens du complot. Mais il convient de noter que la demande de TRO a été déposée auprès du tribunal de commerce du comté de Washtenaw et que Connors est le seul juge désigné du tribunal de commerce du comté. Il a obtenu son diplôme en droit à Wayne State, où il est également professeur adjoint, poste qu’il a également occupé à la Vermont Law School. Il est possible qu’un autre juge soit désigné en raison de la nature d’urgence de la situation, mais ce n’est pas clair.

En général, certains avocats estiment que les écoles ont l’avantage du terrain lorsqu’elles déposent leurs dossiers dans leur propre cour, et l’histoire récente a pris le parti des écoles lorsqu’elles se sont opposées devant les tribunaux à leur conférence. Début 2022, Marshall, Southern Miss et Old Dominion ont tous reçu des TRO devant les tribunaux locaux contre Conference USA pour leurs tentatives de quitter la ligue pour la Sun Belt. Ils y sont parvenus. En septembre, l’État de l’Oregon et l’État de Washington ont reçu un TRO dans l’arrière-cour de la WSU contre le Pac-12 pour arrêter les réunions du conseil d’administration sans l’approbation du tribunal. — Chris Vannini, rédacteur principal de la BFC

(Photo : Matt Krohn / USA aujourd’hui)