Jim Harbaugh – Sherrone Moore est la « seule personne » à diriger le Michigan

Le Michigan donne une chance à Sherrone Moore, en espérant qu’il pourra conserver au moins une partie du succès que Jim Harbaugh a connu vers la fin de ses neuf saisons avec le programme le plus gagnant du football universitaire.

“Nous avons faim de plus”, a déclaré Moore samedi après avoir été présenté comme entraîneur des Wolverines.

Le Michigan a embauché Moore vendredi pour remplacer Harbaugh, qui souhaitait que le coordonnateur offensif de 37 ans lui succède et mène les champions nationaux en titre.

“Jim a parlé avec effusion de Sherrone avant la saison, après la saison et lors de notre conversation de mercredi et m’a vraiment expliqué pourquoi il était notre choix”, a déclaré le directeur sportif Warde Manuel.

Cette décision a été prise deux jours après que Harbaugh ait pris la tête des Chargers de Los Angeles, obtenant un contrat de cinq ans qui lui donne une autre chance de remporter un titre du Super Bowl.

Harbaugh a déclaré à l’Associated Press que Moore est un enseignant intelligent et travailleur qui établit un lien étroit avec les joueurs, les membres du personnel et les familles.

“La seule personne que je voudrais faire pour faire ce travail”, a écrit Harbaugh dans un message texte samedi. “J’ai la conviction à 100% qu’il nous rendra tous très fiers !!!”

Le contrat de Moore est de cinq ans avec un salaire de base de 500 000 $ et une rémunération supplémentaire de 5 millions de dollars la première année. Son salaire et sa rémunération supplémentaire augmenteront chacun de 2 % au cours des années suivantes, et Moore recevra 500 000 $ par année de contrat s’il reste à la tête. entraîneur pendant toute l’année.

Il peut également gagner jusqu’à 3,5 millions de dollars en bonus, dont 500 000 dollars pour avoir remporté un championnat de conférence et 1 million de dollars pour avoir remporté le championnat national. Son rachat commence à 5 millions de dollars et diminue de 1 million de dollars chaque année, jusqu’à 1 million de dollars au cours de la dernière année du contrat.

Moore est entraîneur-chef pour la première fois – du moins officiellement.

Le Michigan est allé 4-0, y compris des victoires contre Ohio State et Penn State, tandis que Moore remplaçait Harbaugh alors qu’il purgeait deux suspensions distinctes pour violations potentielles des règles de la NCAA au cours de la saison 2023.

“Je n’ai aucun doute qu’il réussira sa transition d’OC à HC – il a eu cette opportunité 4 fois cette année, notamment PSU, Maryland et OSU”, a écrit Harbaugh dans un texte. “La preuve est dans le pudding.”

Moore devient le premier entraîneur-chef noir de l’histoire du football du Michigan.

“Il est temps”, a déclaré Fred Jackson, entraîneur adjoint et membre du personnel de longue date des Wolverines, qui est noir.

Moore, originaire du Kansas, a déclaré qu’il espérait devenir une source d’inspiration.

“Si vous travaillez d’arrache-pied, les rêves peuvent devenir réalité”, a-t-il déclaré.

Moore a également purgé une suspension d’un match au cours de la saison 2023 liée à une affaire d’infractions de recrutement dans la NCAA. L’enquête de la NCAA sur les allégations de vol de pancartes et de repérage en personne, qui ont abouti à la suspension de Harbaugh pour trois matchs en fin de saison par le Big Ten, n’a pas encore été résolue.

Harbaugh a nié toute implication dans le stratagème de vol de pancartes, et aucune preuve n’a été rendue publique montrant que Moore, qui est devenu le principal appelant du Michigan cette saison, était impliqué.

Le Michigan aura un nouveau quart-arrière la saison prochaine parce que JJ McCarthy est entré dans le repêchage de la NFL.

Les Wolverines s’attendent à ce que le porteur de ballon Donovan Edwards et l’ailier rapproché Colston Loveland soient de retour en attaque, ainsi que le demi de coin Will Johnson et les plaqués Kenneth Grant et Mason Graham en défense.

Les joueurs ont fait pression en privé auprès de Manuel et publiquement sur les réseaux sociaux pour que Moore obtienne le poste.

“J’adore ça”, a déclaré Edwards, l’un des nombreux joueurs présents à la conférence de presse. “Si quelqu’un le mérite, c’est bien lui.”

Moore a rejoint l’équipe de Harbaugh en 2018 en tant qu’entraîneur des bouts serrés sur la recommandation de Dan Enos, qui a passé environ six semaines après la saison 2017 en tant que membre de l’équipe de Harbaugh avant de partir pour devenir assistant de l’Alabama. Moore a été promu entraîneur de la ligne offensive et coordinateur co-offensif en 2021, lorsque les Wolverines ont rebondi après une saison 2-4 raccourcie par la pandémie et ont entamé une série d’excellence de trois ans qui a abouti au premier titre national de l’école en 26 ans. .

Il est considéré comme une étoile montante ces dernières années.

L’ancien joueur de ligne offensive de l’Oklahoma a débuté sa carrière d’entraîneur en 2009 en tant qu’assistant diplômé à Louisville, où il a ensuite été promu entraîneur des ailiers rapprochés. Il a quitté Louisville pour diriger les extrémités serrées du centre du Michigan en 2014 et Harbaugh l’a embauché en 2018 pour entraîner au même poste.

Moore a déclaré qu’il était humiliant de savoir que Harbaugh et les joueurs avaient clairement indiqué qu’il était leur choix.

“Je vais continuer à travailler aussi dur que possible”, a-t-il déclaré. “J’ai toujours suivi la philosophie de travailler comme un GA. Je veux toujours garder cet état d’esprit, même en tant qu’entraîneur-chef.”

Tout en s’étirant avec les Sooners au début de sa saison senior, Moore a observé les entraîneurs communiquer avec les joueurs, dont la vie était façonnée par ces dirigeants, et a vu son avenir dans la profession.

“L’impact qu’ils ont eu sur nous, je voulais l’avoir sur les gens”, se souvient-il. “C’est à ce moment-là que ça a cliqué.”

Les informations de Tom VanHaaren d’ESPN ont été utilisées dans ce rapport.