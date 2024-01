Jim Harbaugh quitte le Michigan pour la NFL en tant qu’entraîneur de football universitaire

Hisser le trophée des éliminatoires du football universitaire après le premier championnat national du Michigan en 75 ans est l’image la plus mémorable de la carrière d’entraîneur universitaire de Jim Harbaugh. En mentionnant comment il peut « s’asseoir à la table des grandes personnes maintenant » avec son père et son frère vainqueurs du championnat, tout ce qui manquait à sa conférence de presse d’après-match après la victoire des Wolverines contre Washington plus tôt ce mois-ci était une « mission » mur à mur. bannière « accompli ».

Alors qu’il retourne dans la NFL, ce moment indélébile devrait être son dernier dans le match universitaire.

“Cela cochera la plus grande case”, a-t-il déclaré.

Harbaugh a accepté mercredi de devenir le prochain entraîneur-chef des Chargers de Los Angeles, le équipe annoncée.

Réaliser ce qu’il s’était fixé pour objectif – ramener un championnat national à Ann Arbor – lui a gratté les démangeaisons en tant qu’entraîneur universitaire. Compte tenu de la possibilité supplémentaire de sanctions supplémentaires en raison du scandale de vol de pancartes de cette saison et de la montée en flèche de ses actions, c’était un moment prévisible pour Harbaugh de remporter une deuxième participation au Super Bowl après son passage précédent avec les 49ers de San Francisco.

Après avoir remporté gros à Stanford et avec les Wolverines, l’héritage qu’il laisse derrière lui est compliqué, unique, sous-estimé et destiné à le faire entrer au Temple de la renommée du football universitaire.

Comme Harbaugh lui-même, et tout comme le sport en général, sa carrière universitaire était imparfaitement parfaite.

Harbaugh a été suspendu pendant six matchs au cours de cette saison historique pour deux violations distinctes, la première à la suite de violations de la NCAA survenues pendant la saison COVID-19 concernait les trois premiers matchs de la saison, puis une deuxième punition pour les trois derniers matchs. de la saison régulière a été rendu public après que l’implication de l’école dans un scandale de vol de pancartes ait été rendue publique et ait conduit à la démission de l’analyste Connor Stalions. Il refait son programme et atteint de nouveaux sommets dans la foulée de cette année-là ; Avant cela, cependant, il avait trouvé sa sécurité d’emploi en péril et sa réputation au plus bas de tous les temps.

Même dans ce contexte, la carrière universitaire de Harbaugh restera dans les mémoires pour trois projets de reconstruction distincts, aucun plus impressionnant que le précédent, et pour avoir été l’un des rares entraîneurs précieux dont l’arrivée garantirait le succès.

Il est arrivé à Stanford en 2007 et a hérité d’une équipe à une victoire qui se situait au bas du classement de la conférence. Au cours de sa première année, il a marqué l’un des plus gros bouleversements de l’histoire de la Bowl Subdivision contre la Californie du Sud. Il a eu Stanford en séries éliminatoires en 2009, et une saison plus tard, il a remporté un record de 12 victoires et une victoire à l’Orange Bowl.

Il y avait et il ne fait aucun doute que Harbaugh avait le Cardinal sur la bonne voie pour concourir et remporter un championnat national avant de devenir entraîneur des 49ers de San Francisco après cette victoire à l’Orange Bowl. La preuve vient de ce qu’il a laissé derrière lui : David Shaw a remplacé Harbaugh en 2011 et a obtenu une fiche de 82-26 au cours des huit saisons suivantes, développant les fondations laissées en place pour former la plus grande série de l’histoire de Stanford. À partir de rien, Harbaugh a établi le cadre d’une centrale électrique.

Après quatre saisons dans la NFL, Harbaugh a été attiré vers un programme du Michigan en 2015 qui avait passé sept ans dans le désert, piqué par les embauches ratées de Rich Rodriguez et Brady Hoke.

Il a remporté 10 matchs au cours de chacune de ses deux premières années, le premier entraîneur du Michigan à le faire à l’ère moderne. En 2016 et 2018, Harbaugh a mené les Wolverines à Columbus pour affronter son rival Ohio State avec une chance de jouer pour le championnat Big Ten et une place en séries éliminatoires, mais a perdu les deux matchs, dans un thème récurrent qui menaçait autrefois d’engloutir son mandat – avant 2021. , ses équipes étaient au total 3-8 contre les Buckeyes et Michigan State.

Le point bas de l’année COVID, qui a vu les Wolverines perdre quatre matchs sur six, a été suivi par la plus grande série de trois années de l’histoire du programme moderne. Le Michigan a remporté trois championnats Big Ten d’affilée pour la toute première fois, a battu les Buckeyes trois fois de suite pour la première fois depuis 1995-97, a fait trois apparitions consécutives en séries éliminatoires et a terminé trois fois parmi les cinq premiers d’affilée. , encore une fois un programme inédit à l’ère des sondages.

Cette séquence a vu les Wolverines remplacer Ohio State en tant qu’équipe dominante du Big Ten, envoyant le rival dans une introspection et devenir le premier programme historique du Big Ten autre que les Buckeyes à remporter un championnat national non partagé depuis le Minnesota en 1960.

Comme prévu, le retour de Harbaugh à son alma mater a propulsé le Michigan au sommet du Big Ten et du FBS. Qu’il ait fallu neuf saisons pour y arriver n’est pas un fléau sur son CV mais le signe d’une sorte de réinvention à mi-carrière ; Harbaugh a changé son équipe d’entraîneurs, son programme et lui-même, revenant sur la philosophie “plus c’est plus” qui a défini ses premières saisons.

Au moment de son départ pour Los Angeles, Harbaugh était l’un des quatre entraîneurs-chefs actifs de FBS à avoir remporté un championnat national, rejoignant Dabo Swinney de Clemson, Kirby Smart de Géorgie et Mack Brown de Caroline du Nord.

La durée de vie des entraîneurs-chefs de la NFL est encore plus courte que celle de leurs homologues universitaires. Harbaugh est entré en collision avec la propriété et n’a duré que quatre ans avec les 49ers malgré le deuxième pourcentage de victoires le plus élevé de l’histoire de la franchise. Harbaugh, 60 ans, pourrait éventuellement remporter un Super Bowl avec les Chargers et avoir l’énergie nécessaire pour tenter une nouvelle fois le championnat national.

Où irait-il ? Il pourrait éventuellement retourner au Michigan, si l’occasion se présente, et probablement être accueilli à bras ouverts. Il ne pouvait pas accepter un autre emploi dans le Big Ten. Il pourrait être tenté par la SEC et l’envie de porter le combat à Paul Finebaum. Harbaugh pourrait toujours suivre les traces de son père et reprendre l’ouest du Kentucky, où il a passé huit ans comme assistant non rémunéré tout en jouant dans la NFL.

Aucun de ces scénarios ne semble réaliste. Harbaugh a gagné au Michigan – cette liste de contrôle est complète. L’Histoire retiendra les hauts et les bas de son parcours universitaire. Mais l’héritage de Harbaugh, l’un des meilleurs de sa génération, est assuré.