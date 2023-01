Jim Harbaugh prouve qu’il ne bluffe pas avec l’intérêt des Broncos

L’entraîneur-chef du Michigan, Jim Harbaugh, suscite l’intérêt des Broncos de Denver.

Soit l’Université du Michigan paiera généreusement l’entraîneur-chef de football Jim Harbaugh, soit il retournera dans la NFL.

Ian Rapoport et Tom Pelissero a rapporté samedi matin que “l’entraîneur du Michigan, Jim Harbaugh, a interviewé virtuellement pendant plus de deux heures lundi dernier et pourrait avoir un entretien en personne à un moment donné, si l’université ne le signe pas d’abord pour une prolongation.”

Rapoport et Pelissero ont également ajouté que “avec [Sean] Payton, Harbaugh est entré dans le processus parmi les favoris du nouveau régime des Broncos et serait le type de gros poisson que la nouvelle propriété de Denver veut attirer.

Il convient de noter que le directeur général de Denver, George Paton, a des liens étroits avec le coordinateur défensif des Cowboys de Dallas, Dan Quinn. Denver pourrait également envisager d’interviewer le coordinateur défensif des 49ers de San Francisco, DeMeco Ryans, à un moment donné. Denver a également parlé avec Ejiro Evero, David Shaw, Jim Caldwell et prévoit de parler avec Raheem Morris après Payton la semaine prochaine.

Payton doit attendre le mardi 17 janvier avant de parler avec une autre équipe conformément à son contrat avec les Saints de la Nouvelle-Orléans.

Le statut de Harbaugh à son retour dans le Michigan étant incertain, cela se résume vraiment à l’argent. Harbaugh a subi une réduction de salaire massive après la campagne désastreuse de 2020. Il a soutenu cela avec deux apparitions consécutives en séries éliminatoires de football universitaire et deux championnats Big Ten. Bien sûr, les Wolverines n’ont pas réussi à capitaliser dans l’une ou l’autre des demi-finales nationales, tombant face à la Géorgie, puis plus tard au TCU.

Étant donné que le président de l’université Santa Ono et le directeur sportif Warde Manuel veulent vraiment que Harbaugh revienne à Ann Arbor, le Michigan devra présenter une offre suffisamment convaincante pour l’empêcher de retourner dans la NFL. Gardez à l’esprit que les Waltons sont les nouveaux propriétaires de la franchise Broncos. En théorie, ils peuvent dépenser plus que quiconque lorsqu’il s’agit d’embaucher un nouvel entraîneur-chef et de constituer un personnel.

Cependant, Denver n’est peut-être pas l’emploi le plus attrayant de ce cycle d’embauche. Ils ne sont pas seulement aux prises avec le contrat d’albatros de Russell Wilson, mais les Broncos ont cédé un précieux capital de repêchage aux Seahawks de Seattle dans le cadre du commerce unilatéral jusqu’à présent. Non seulement cela, mais les Broncos jouent dans le même AFC West qu’Andy Reid, Patrick Mahomes et le reste des Chiefs de Kansas City.

Dans l’ensemble, ce rapport de Rapoport et Pelissero pue l’agent de Harbaugh qui a divulgué des informations pour lui obtenir encore plus d’argent du Michigan. Harbaugh peut suffire au besoin des Waltons de faire venir un ancien entraîneur-chef après le désastre de Nathaniel Hackett en tant que débutant. Cependant, Payton et Quinn sont des candidats plus forts qui ont été la NFL plus récemment que Harbaugh.

En fin de compte, il reste à voir si Harbaugh obtiendra même une deuxième entrevue avec les Broncos, en particulier une en personne. Il pourrait être candidat à d’autres postes, notamment les Colts d’Indianapolis, une franchise où il est membre du Ring of Honor. Pour le moment, il doit être parfait pour Harbaugh de quitter à nouveau le Michigan pour la NFL. Dans quelle mesure sommes-nous sûrs que l’un de ces emplois coche cette case ?

Le Michigan a de bonnes chances de garder Harbaugh, mais l’université ferait mieux de débourser de l’argent.

