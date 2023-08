Jim Harbaugh du Michigan n’est pas dérangé par le drame hors du terrain alors que le programme bourdonne

Michel Cohen Écrivain de football universitaire et de basketball universitaire

ANN ARBOR, Michigan – Tout au long du camp d’automne, le mot qui a résonné dans l’esprit de l’entraîneur-chef du Michigan, Jim Harbaugh, est « vibrant ». C’est un descripteur en un mot appliqué à l’environnement de Schembechler Hall par l’un des « gens du football » qui a visité Ann Arbor au cours des dernières semaines, quelqu’un dans le moule d’un dépisteur de la NFL, d’un directeur général ou d’un responsable du personnel. Cette personne, a expliqué Harbaugh, avait regardé les Wolverines s’entraîner et s’imprégner de certaines des réunions d’équipe avant de proposer une sélection dictionnelle.

« Je n’arrive pas à sortir ce mot de ma tête », a déclaré Harbaugh. « Cela décrit le mieux l’ambiance, la mentalité. C’est contagieux. Je ne peux pas m’empêcher de comprendre cela. C’était bien défini. C’est dynamique. Et ils emmènent cela des salles de réunion aux salles de musculation à la pratique des terrains au stade. »

Le fait que Harbaugh était si détendu et, apparemment, insouciant lors de sa première conférence de presse après le dernier tourbillon de gros titres peu recommandables entourant le programme montre à quel point son produit sur le terrain bourdonne parfaitement. Après tout, les Wolverines, classés deuxièmes, ont décroché l’Ohio State dans le sondage de pré-saison de l’Associated Press pour la première fois depuis 2012.

Mais ce n’est que le week-end dernier que Yahoo Sports a signalé sur l’effondrement d’un projet de résolution entre Harbaugh et la NCAA. L’accord aurait réglé une affaire en cours impliquant des violations présumées de niveau II par Harbaugh et son personnel, ainsi qu’une violation de niveau I attachée à l’entraîneur lui-même. La violation de niveau I, qui est une sanction plus grave, découle de sa supposée malhonnêteté avec les enquêteurs de la NCAA.

En vertu de l’accord, Harbaugh aurait été suspendu pour les quatre premiers matchs de son équipe de la saison 2023, avec des suspensions plus petites accordées à deux autres entraîneurs adjoints. Mais une fois que la dissolution a été rendue publique dans l’histoire de Yahoo, la NCAA a rapidement publié une déclaration claquant l’idée des fans selon laquelle tout ce qui concerne l’affaire peut être attribué à l’achat illicite de nourriture par Harbaugh pour les recrues.

« Le cas d’infractions du Michigan est lié à un recrutement inadmissible sur et hors campus pendant la période morte du COVID-19 et à des activités d’entraînement inadmissibles – pas un cheeseburger », a écrit le vice-président de la NCAA pour les opérations d’audition, Derrick Crawford, dans le communiqué. « Il n’est pas rare que le COI (Comité des infractions) demande des éclaircissements sur des faits clés avant d’accepter. Le COI peut également rejeter une NR (résolution négociée) s’il détermine que l’accord n’est pas dans le meilleur intérêt de l’association ou les sanctions ne sont pas raisonnables. »

Avec une résolution apparemment hors de propos, l’affaire devrait progresser dans le processus disciplinaire de la NCAA. Les rapports suggèrent que les prochaines étapes ne se produiront qu’en 2024, longtemps après la fin de la saison de football en cours, ce qui signifie que Harbaugh est libre d’entraîner à chaque match. Il y a aussi une chance que le Michigan puisse anticiper l’audience en s’imposant des sanctions qui incluraient une suspension pour Harbaugh, mais les chances que cela se produise sont extrêmement minces.

Au lieu de cela, les fans se rassemblent autour de Harbaugh avec une férocité renouvelée avant ce que beaucoup s’attendent à être une saison incroyable pour les Wolverines. Ils se soucient beaucoup plus de l’orchestration par Harbaugh du revirement époustouflant du programme – victoires consécutives contre l’État de l’Ohio, championnats Big Ten consécutifs, voyages consécutifs aux éliminatoires de football universitaire – que des nuages ​​​​d’incertitude qu’il a créés. Ses négociations de contrat prolongées avec le directeur sportif Warde Manuel, ses flirts sans fin avec la NFL et, plus récemment, ses prétendues actions pour faire atterrir le Michigan dans le collimateur de la NCAA n’ont rien fait pour entraver la capacité de Harbaugh à gagner des matchs de football.

« Ma femme me demande de faire des choses pendant ces jours, pendant ces semaines », a déclaré Harbaugh en réponse à une question sur les facteurs extérieurs influençant le programme. « Et je fais vraiment de mon mieux. Mais, je veux dire, il s’agit vraiment (d’être) enfermé dans cette équipe de football. »

Et donc Harbaugh a refusé de commenter mardi après-midi lorsqu’il a été interrogé sur la dernière tournure de ce que les fans ont surnommé « Burger Gate ». Il n’avait rien à partager sur les ajouts imminents de l’Oregon et de Washington au Big Ten. Il a évité une question concernant l’importance de cette saison pour son héritage au Michigan étant donné le manque de clarté entourant les éventuelles sanctions de la NCAA.

Le Top 25 de la pré-saison de RJ Young dévoilé

Tout ce que Harbaugh voulait faire était de devenir poétique sur la liste la plus profonde qu’il ait eue depuis son retour à Ann Arbor en 2015, un groupe qui, selon lui, brisera le record du plus grand nombre de choix de repêchage de la NFL en une seule année en avril prochain. Les joueurs ont pour mission, a-t-il dit, de surpasser les sommets atteints par le Michigan au cours de chacune des deux dernières saisons en remportant un titre national. Et pour y arriver – au milieu de tout le bruit, les gros titres négatifs, la litanie de distractions potentielles – ils adoptent l’une des expressions les plus couramment utilisées par Harbaugh, tirée de son célèbre père et transformée en autocollants de casque pour un groupe restreint de joueurs.

« C’est la beauté du mantra de mon père », a déclaré Harbaugh. « Attaquez chaque jour avec un Un enthousiasme inconnu de l’humanité. Il l’encadre juste là. Attaque chaque jour, attaque ce jour, avec un enthousiasme inconnu de l’humanité. J’en vis au quotidien, et ça fait du bien. C’est travaillé. »

Au diable les nuages ​​d’incertitude.

Michael Cohen couvre le football universitaire et le basketball pour FOX Sports en mettant l’accent sur le Big Ten. Suivez-le sur Twitter à @Michael_Cohen13 .

Tendance FOOTBALL COLLEGE