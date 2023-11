Jim Harbaugh du Michigan n’entraînera pas contre Penn State

ESPNLecture de 3 minutes

Thamel : Jim Harbaugh n’entraînera pas contre Penn State Pete Thamel rejoint le “College GameDay” pour annoncer que Jim Harbaugh n’entraînera pas le Michigan contre Penn State.

Jim Harbaugh du Michigan n’entraînera pas les Wolverines, troisièmes, lors du match de samedi contre Penn State, n°10, ont déclaré des sources à Pete Thamel d’ESPN, car il n’y aura pas de décision samedi sur une ordonnance d’interdiction temporaire déposée vendredi soir.

Harbaugh a été suspendu pour trois matchs vendredi par le Big Ten en guise de punition pour que le Michigan ait violé la politique d’esprit sportif de la conférence en utilisant un dépistage avancé pour voler les pancartes de ses adversaires. En réponse à la sanction, les avocats représentant le Michigan et Harbaugh ont déposé une plainte pour rupture de contrat vendredi soir, demandant à un juge de l’État d’empêcher le Big Ten d’imposer une suspension à Harbaugh ce week-end.

Une audience en personne pour l’ordonnance d’interdiction temporaire est prévue vendredi à 9 heures du matin, selon une personne proche des dossiers du tribunal.

“Nous sommes impatients de présenter notre cas la semaine prochaine, dans le cadre duquel nous avons l’intention de démontrer que le Big Ten n’a pas agi légalement ou équitablement”, a déclaré le Michigan dans un communiqué samedi.

Harbaugh est autorisé à entraîner l’équipe pendant la semaine, mais il lui est interdit d’être présent aux matchs des Wolverines.

L’interdiction de trois matchs couvre les trois derniers matchs de la saison régulière du Michigan, qui se dérouleront à Penn State, au Maryland et à domicile contre son rival Ohio State.

La coordinatrice offensive Sherrone Moore sera l’entraîneur-chef par intérim du Michigan samedi.

Avant le match de samedi, le directeur sportif Warde Manuel a publié sa déclaration la plus ferme du Michigan concernant l’enquête sur le vol illégal de pancartes.

“Vous l’avez peut-être retiré de nos rangs aujourd’hui, mais Jim Harbaugh est notre entraîneur principal de football”, a déclaré Manuel. “Nous sommes impatients de défendre le droit de Jim d’entraîner notre équipe de football lors de l’audience de vendredi. Il a inculqué sa fierté, sa passion et la confiance de l’équipe en elle-même pour atteindre la grandeur. Je continuerai à soutenir Jim tout au long de ce processus, mes entraîneurs et le personnel, et en particulier nos étudiants-athlètes, alors que nous continuons à jouer à ce jeu et à nous battre pour gagner pour le Michigan et tous ceux qui nous aiment.

Manuel a contesté le processus disciplinaire qui a conduit à la suspension de Harbaugh.

“Hier, sous couvert de la règle de la NCAA concernant la responsabilité de l’entraîneur-chef, le Big Ten a décidé de pénaliser l’entraîneur Harbaugh sans connaître tous les faits, et je trouve cela complètement contraire à l’éthique, insultant pour un processus bien établi au sein de la NCAA et une attaque contre le droit de chacun (en particulier dans le Big Ten) d’être jugé par une enquête juste et complète”, a déclaré Manuel. “Ne pas aimer quelqu’un ou une autre université ou croire sans aucune preuve qu’il savait ou dire que quelqu’un aurait dû savoir sans enquête n’est pas une raison pour démettre quelqu’un de son poste avant que le processus de la NCAA n’ait atteint une conclusion grâce à un processus d’enquête complet de la NCAA.

“Tous les entraîneurs principaux du Big Ten (certains qui ont été accusés de participer activement à l’échange de signaux d’adversaires) et mes collègues du Big Ten AD peuvent se réjouir aujourd’hui que quelqu’un ait été ‘tenu pour responsable’, mais ils devraient s’inquiéter la nouvelle norme de jugement (sans enquête complète) qui a été déclenchée lors de cette conférence.