Jim Harbaugh contre Tony Petitti, Michigan contre Penn State et Ole Miss peut-il choquer la Géorgie ?

Abonnez-vous à The College Football Enquirer

Dan Wetzel, Ross Dellenger et Pat Forde de SI détaillent les dernières nouvelles concernant le scandale du vol de pancartes dans le Michigan et les sanctions qui pourraient bientôt être imposées.

Alors que de plus en plus d’entraîneurs du Big Ten expriment leur mécontentement face à l’opération de vol de pancartes du Michigan, la pression se tourne vers le commissaire Tony Petitti. Selon certaines rumeurs, il pourrait prendre une décision avant la NCAA, ce qui n’a pas été vu à cette échelle depuis la saga de recrutement de Cam Newton. Mis à part la décision elle-même, de nombreux fans et entraîneurs seront contrariés, quelle que soit la décision du Big Ten et de la NCAA. Les gars plongent dans des scénarios pour d’autres écoles du Big Ten si un scandale comme celui-ci devait se reproduire et comment Tony Petitti a une chance de changer le paysage des sanctions pour tricherie pour les années à venir.

Toujours avec les Wolverines, le match le plus attendu de la semaine est celui du Michigan qui affrontera Penn State. Les deux équipes sont équipées de défenses d’élite, mais le podcast se demande si les distractions au Michigan pourraient donner un coup de pouce à Penn State à domicile ce samedi.

La Géorgie affrontera Ole Miss ce week-end dans sa série de matchs difficiles de fin de saison contre la SEC. L’équipe se concentre sur la question de savoir si Ole Miss a ou non une chance de gagner, ou du moins d’affaiblir la Géorgie avant que les Bulldogs n’affrontent le Tennessee la semaine prochaine.

Tennessee contre Missouri est le deuxième plus grand affrontement de la SEC ce week-end. Bien que ce match n’ait pas beaucoup d’implications majeures en séries éliminatoires cette saison, il nous donne un exemple parfait de ce à quoi pourrait ressembler un jeu de play-in à enjeux élevés pour les séries éliminatoires élargies la saison prochaine.

Pour clôturer le podcast, le tribunal populaire s’occupe d’une affaire opposant un homme de Floride, ses décorations de voiture ostentatoires et la police.

13h00 – Tony Petitti contre Jim Harbaugh

30h42 – Michigan contre Penn State

38:47 – Ole Miss peut-elle choquer la Géorgie ?

46:34 – Tennessee contre Missouri

49:08 – Tribunal populaire : décorations de la voiture d’un homme de Floride

Suivre Dan @DanWetzel

Suivre Pat @ByPatForde

Suivre Ross @RossDellenger

🖥️ Regardez cet épisode complet sur YouTube

Découvrez tous les épisodes de Enquêteur sur le football universitaire et le reste de la famille de podcasts Yahoo Sports sur https://apple.co/3zEuTQj ou à Podcasts sportifs Yahoo