Jim Harbaugh a reçu une « offre financièrement extrêmement solide » de la part des Chargers

L’entraîneur de football du Michigan, Jim Harbaugh, serait “à portée de main” d’un accord avec les Chargers de Los Angeles.

Mike Garafolo, journaliste du réseau NFL a déclaré mardi : “Nous sommes maintenant dans la zone où quelque chose pourrait arriver entre les Chargers et Jim Harbaugh dans un avenir proche”, alors que les deux parties sont sur le point de se rencontrer pour la deuxième fois.

Garafolo a également ajouté que les Chargers avaient fait une offre financière extrêmement solide à Harbaugh et qu’ils en étaient au point où ils discutaient de questions de personnel, comme qui pourrait être le directeur général et qui rejoindrait Harbaugh au sein du personnel d’entraîneurs.

Ce n’est pas le premier rapport selon lequel Harbaugh serait potentiellement intéressé par un concert dans la NFL alors qu’il était à l’UM. Après la saison 2021 au cours de laquelle Harbaugh a amené les Wolverines aux éliminatoires du football universitaire pour la première fois, l’ancien quart-arrière du Michigan s’est envolé pour le Minnesota pour rencontrer les Vikings, mais n’a pas pu parvenir à un accord. Puis, après la saison 2022 et une deuxième défaite consécutive dans le CFP, Harbaugh aurait interviewé virtuellement les Broncos de Denver et aurait également suscité l’intérêt d’autres équipes, mais aurait finalement décidé de revenir à Ann Arbor.

Maintenant, après avoir remporté le championnat national avec les Wolverines, l’intérêt de Harbaugh à revenir dans la NFL semble avoir atteint son paroxysme.

Harbaugh a rejoint le Michigan en décembre 2014 après une course réussie avec les 49ers de San Francisco, menant la franchise au Super Bowl lors de sa deuxième saison. Il a suivi l’apparition du Super Bowl avec une autre saison de 12-4, mais est allé 8-8 lors de sa quatrième année et s’est séparé des 49ers et a signé avec le Michigan, son alma mater.

Depuis qu’il a remporté le championnat national, Harbaugh a fait plusieurs apparitions publiques à l’extérieur d’Ann Arbor, assistant d’abord à un rassemblement de la Marche pour la vie à Washington, puis se rendant au match éliminatoire de son frère John Harbaugh et le regardant entraîner les Ravens de Baltimore tout en arborant un Ravens. chapeau.

Bien que nous ayons déjà vu Harbaugh flirter avec un retour dans la NFL, le rapport de Garafolo indique que cette fois, il a reçu une offre.

“C’est comme si Harbaugh avait les yeux rivés sur son retour dans la NFL et cela pourrait être le déménagement dans un avenir proche – à Los Angeles, de retour en Californie où il a déjà été entraîneur, où il a joué auparavant, où il serait à l’aise. “, a déclaré Garafolo.

Harbaugh a passé deux de ses dernières saisons dans la NFL en 1999-2000 avec les Chargers alors qu’ils étaient à San Diego, participant à 21 matchs et commençant 17 au poste de quart-arrière.

Il entretient de nombreux liens avec la Californie, ayant été entraîneur des quarterbacks des Oakland Raiders (2002-03), entraîneur-chef des Toreros de San Diego (2004-06), entraîneur-chef de Stanford (2007-10) et entraîneur-chef des 49ers (2011-14).

Les Chargers ont obtenu une fiche de 5-12 la saison dernière et possèdent le cinquième choix au classement général du repêchage de 2024. Ils ont déjà leur quart-arrière de franchise en place avec Justin Herbert.