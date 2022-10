Jim Goodwin: le patron d’Aberdeen a prononcé une interdiction de huit matchs de la SFA pour Ryan Porteous, allégation de tricherie | Nouvelles du football

Le manager d’Aberdeen, Jim Goodwin, s’est vu imposer une interdiction de huit matchs après avoir accusé Ryan Porteous d’Hibernian de “tricherie flagrante”.

Il a fait ces commentaires après que le défenseur de la route de Pâques soit tombé dans la surface lors d’un match entre les équipes et ait reçu un penalty de l’arbitre David Dickinson, tandis que le défenseur des Dons, Liam Scales, a été expulsé.

Aberdeen a ensuite perdu le match 3-1, ce qui a ensuite entraîné l’explosion de Goodwin qui lui a valu une interdiction de huit matchs de la SFA, dont deux matchs sont suspendus jusqu’à la fin de la saison.

Goodwin manquera désormais des matchs contre Dundee United, Hearts, Partick Thistle, Motherwell, Rangers et Hibernian.

À l’époque, les chefs d’Hibernian ont contacté leurs homologues de Pittodrie après le match pour exprimer leur colère face aux commentaires de Goodwin.

Qu’a fait Porteous ?

Qu’a dit Goodwin ?

Voici un rappel des commentaires qui ont conduit à l’interdiction de la ligne de contact de Goodwin :

“Je ne sais pas combien de fois le garçon Porteous peut s’en tirer avec ce genre de choses”, a-t-il déclaré.

“Nous disons à nos joueurs en milieu de semaine de faire attention avec lui dans la surface, de faire attention avec lui lors des coups arrêtés et de ne pas le toucher car il passera.

“En fait, j’ai ri et plaisanté avec l’arbitre avant le match pour lui faire prendre conscience. Malheureusement, juste avant la mi-temps, il a été aspiré par le crochet, la ligne et le plomb.

“Nous avons montré à nos joueurs un certain nombre d’exemples où Porteous a remporté des pénalités comme celle-là dans le passé. Les gens diront qu’il est bon et qu’il est intelligent, mais c’est de la triche flagrante en ce qui me concerne et cela a coûté des points à mon équipe.

“J’ai dit à Porteous en face après le match ce que je pensais de lui. Je me fiche de ce qu’il lit dans le journal dimanche et lundi. Il sait. Il en rit. Il célèbre les tirs au but comme s’il avait marqué un but. .”

