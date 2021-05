Jim Geraghty explique comment l’origine Wuhan du COVID peut avoir été en cours depuis 2012 – The Right Scoop

Jim Geraghty de National Review explique comment les origines du COVID à Wuhan peuvent remonter à 2012, à commencer par six mineurs dans une grotte de chauves-souris remplie d’excréments.

Son explication souligne également l’absurdité de la diffusion «naturelle» de la théorie COVID promue par la Chine.

Et les arbitres de la vérité ont expulsé les gens des plateformes de médias sociaux pour avoir osé suggérer que cela pourrait même être possible. Lisez tout ce fil accablant et dites-moi à nouveau que c’est une « théorie du complot fou ». https://t.co/yOAwwH54Wn – «Dr.» Le monstre (@SumErgoMonstro) 27 mai 2021

Je sais que c’est un long fil de tweet, qui commence ci-dessous, mais cela vaut vraiment la peine d’être lu:

La première étape sur la voie de la pandémie de COVID-19 peut avoir eu lieu en avril 2012, lorsque six mineurs ont été chargés de nettoyer le guano de chauve-souris d’un puits de mine de cuivre à Tongguan, Mojiang, province du Yunnan, Chine. https://t.co/pu0RhPibTV – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

Je pense que beaucoup de gens ne comprennent pas la taille de la Chine et la distance entre cette mine de cuivre et Wuhan. Cette mine de cuivre est plus proche des frontières du Laos et du Vietnam que de Wuhan. pic.twitter.com/X1f7hyKVSg – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

Les six mineurs sont tombés malades avec une toux et de la fièvre, des difficultés à respirer, des membres douloureux, du mucus et de la salive lourds et sanglants et des maux de tête – des symptômes d’une infection respiratoire virale similaire aux effets du COVID-19. Trois sont morts.https: //t.co/pu0RhPibTV – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

Reconnaissant que le virus affectant les mineurs pouvait être comparable au SRAS, des échantillons de sang des mineurs ont été envoyés à l’Institut de virologie de Wuhan pour des tests d’anticorps. – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

En 2012 et 2013, des équipes de chercheurs de l’Institut de virologie de Wuhan ont mené une étude sur les coronavirus chez les chauves-souris dans ce puits de mine abandonné. pic.twitter.com/tOgPDcOX3j – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

WIV: « Nous avons trouvé une fréquence élevée d’infection par un groupe diversifié de coronavirus dans différentes espèces de chauves-souris dans le puits de mine … La surveillance a identifié deux bétacoronavirus non classés, une nouvelle souche de coronavirus de type SRAS et une espèce potentiellement nouvelle de bétacoronavirus. » – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

«De plus, une co-infection à coronavirus a été détectée dans les six espèces de chauves-souris, un phénomène qui favorise la recombinaison et favorise l’émergence de nouvelles souches virales.» Https://t.co/pu0RhPibTV – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

(Tout cela provient d’articles scientifiques publiés par l’Institut de virologie de Wuhan, bien avant le début de la pandémie COVID-19.) Https://t.co/pu0RhPibTV – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

L’Institut de virologie de Wuhan a collecté de nombreux échantillons de virus sur les chauves-souris dans ce puits de mine. Et l’institut a effectué de nombreuses recherches supplémentaires sur les coronavirus trouvés chez les chauves-souris, année après année, et a découvert de nombreux nouveaux virus de chauve-souris. – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

24/12/19, l’Institut de virologie de Wuhan a publié une offre d’emploi qui déclarait, traduisait: «La recherche à long terme sur la biologie pathogène des chauves-souris porteuses de virus importants a confirmé l’origine des chauves-souris d’une nouvelle maladie infectieuse majeure pour l’homme et le bétail…» https : //t.co/pu0RhPibTV – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

«… Comme le SRAS et le SADS, et un grand nombre de nouveaux virus de chauves-souris et de rongeurs ont été découverts et identifiés.» https://t.co/pu0RhPibTV – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

Il s’agit du même laboratoire que deux experts américains ont visité en 2018 et ont conclu qu’il «manquait sérieusement de techniciens et d’enquêteurs dûment formés pour exploiter en toute sécurité ce laboratoire à haut confinement». Https://t.co/pu0RhPibTV pic.twitter.com/Z2GH9Wt7J9 – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

La note du département d’État a également noté que la recherche de l’Institut de virologie de Wuhan sur les virus chez les chauves-souris dans la province du Yunnan était financée, au moins en petite partie, par les contribuables américains. pic.twitter.com/wVTs1XA2oe – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

En février 2020, alors que la pandémie de COVID-19 faisait rage, une équipe de chercheurs du WIV a conclu que le SRAS-CoV-2 était «très similaire dans tout le génome à RaTG13» – le virus trouvé dans le puits de mine – «avec une identité de séquence génomique globale de 96,2%. »https://t.co/pu0RhPzMLt – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

«La question est donc de savoir comment un virus très similaire à ceux trouvés chez les chauves-souris dans un puits de mine dans le coin sud de la Chine est-il arrivé à Wuhan?»

La question est donc de savoir comment un virus très similaire à ceux trouvés chez les chauves-souris dans un puits de mine dans le coin sud de la Chine est-il arrivé à Wuhan? Https: //t.co/pu0RhPzMLt pic.twitter.com/of7OTlTWIy – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

Aucune épidémie de COVID-19 n’a été trouvée entre la province du Yunnan et Wuhan avant l’épidémie dans la ville de Wuhan en décembre 2019. Selon les autorités sanitaires chinoises, le premier patient COVID-19 dans la province du Yunnan a été diagnostiqué le 21 janvier 2020. //t.co/pu0RhPzMLt pic.twitter.com/OuxmDK8PLu – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

Wuhan est à environ 1140 miles du puits de mine, soit 21 heures de route, soit à peu près la distance de la Nouvelle-Orléans à New York. Wuhan est bien au-delà de l’habitat naturel et des schémas de migration des chauves-souris qui sont les plus susceptibles de porter des virus tels que celui-ci. pic.twitter.com/fZO6eKFpAi – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

Des passeurs d’animaux? Bien sûr, théoriquement. Mais nous n’avons toujours pas trouvé de preuves de ce scénario. Début 2020, des chercheurs chinois ont également prélevé des échantillons de 188 animaux de 18 espèces sur le marché, qui ont tous été testés négatifs. – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

L’enquête préliminaire conjointe OMS-Chine, achevée en février 2021, a conclu: «Grâce à des tests approfondis de produits animaux sur le marché de Huanan, aucune preuve d’infection animale n’a été trouvée.» Https://t.co/pu0RhPzMLt – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

Il nous reste le mystère d’un virus qui est spectaculairement contagieux chez les êtres humains et qui est génétiquement similaire aux virus trouvés dans les chauves-souris et les pangolins, mais qui ne se trouve nulle part chez les chauves-souris et les pangolins. – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021

George Lucey, professeur à l’Université de Georgetown et spécialiste des pandémies, conclut que l’accent mis sur le marché des fruits de mer de Huanan en tant que point d’origine de la pandémie est tout simplement déplacé. «Le virus est arrivé sur ce marché avant de sortir de ce marché.» Https://t.co/pu0RhPzMLt – Jim Geraghty (@jimgeraghty) 27 mai 2021