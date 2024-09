Jim Gaffigan est Tim Walz, Andy Samberg est Doug Emhoff

La question de savoir qui jouerait Tim Walz et Doug Emhoff dans « Saturday Night Live » a reçu une réponse immédiate samedi soir alors que la série de sketchs comiques lançait sa 50e saison.

Jim Gaffigan a rejoint Maya Rudolph lors de la première de la saison ouverte à froid en tant qu’affable gouverneur du Minnesota et colistier de Harris, tandis qu’Andy Samberg est apparu en tant que deuxième gentleman. De plus, Dana Carvey a fait ses débuts avec son imitation de Joe Biden sur « SNL ».

James Austin Johnson, membre de la distribution de « SNL », est revenu sous le nom de Donald Trump, et Bowen Yang est intervenu en tant que colistier, JD Vance. Andrew Dismukes a joué le journaliste David Muir et a fait une blague sur le fait que le débat sur ABC News était « biaisé en faveur des démocrates, ce qui… duh ».

Dans le sketch, Rudolph a ramené la « tante amusante » de l’Amérique, alias la « Funt ». « Le Funt a été redémarré », a déclaré Rudolph. « 2 Funt, 2 Furieux. » Comme Walz, Gaffigan a plaisanté : « Au Minnesota, nous avons un dicton : « Occupez-vous de vos foutues affaires ». Nous avons également un autre dicton au Minnesota : « Mes noix ont gelé sur le banc du parc. »

En tant qu’Emhoff, Samberg se considérait comme le « Second Gentlemensch » et a plaisanté sur la décoration de la Maison Blanche pour Noël : « Le thème est Hanoukka. »

Carvey a joué un Biden bégayant et confus, plaisantant: «Beaucoup de gens oublient que je suis président. Même moi ! » Après que Rudolph ait remercié « J’Biden » d’avoir « donné la priorité au pays et d’avoir passé le relais », Carvey a déclaré : « Je ne voulais pas ! Ils m’ont fait.

Peu de temps après que Harris ait annoncé Walz comme candidat à la vice-présidence, les gens ont commencé à rêver pour le rôle dans « SNL ». Alors que Gaffigan et Steve Martin étaient deux des noms les plus répétés, Martin a déclaré dans une interview que le patron de « SNL », Lorne Michaels, l’avait appelé avec une offre de jouer Walz dans la série. Martin a refusé : « J’ai dit : ‘Lorne, je ne suis pas un impressionniste. Vous avez besoin de quelqu’un qui peut vraiment coincer le gars. J’ai été choisi parce que j’ai les cheveux gris et des lunettes.

Emhoff a déjà été interprété par Martin Short dans un sketch sur le thème de la Pâque de 2021. Dans un communiqué d’août 2024 avec Esquire, Emhoff a déclaré que « SNL » avait besoin d’un « bon personnage de Doug » avant les élections. «Je pense à Hugh Jackman, Ryan Reynolds, Chris Hemsworth. Vous savez, des gens qui me ressemblent exactement », a-t-il plaisanté.

Samberg était membre de la distribution de « SNL » de 2005 à 2012, mais n’est pas apparu dans la série depuis 2018. (Il n’a animé qu’une seule fois après son mandat, en 2014.)

Le retour de Rudolph au « Saturday Night Live » en tant que vice-président Harris a été annoncé en juillet, une semaine seulement après qu’elle ait annoncé sa candidature à la présidence après l’abandon de Joe Biden. Rudolph a joué Harris pour la première fois dans « SNL » en décembre 2019, remportant l’Emmy de l’actrice invitée dans une série comique malgré seulement quelques lignes dans un sketch du débat présidentiel. Elle est revenue tout au long du cycle électoral de 2020 pour jouer Harris aux côtés de Biden de Jim Carrey.

Pilier de « SNL » de 2000 à 2007, Rudolph a de nouveau joué Harris lorsqu’elle a animé la série en mars 2021, ce qui lui a valu un autre Emmy pour actrice invitée dans une série comique. (Elle a de nouveau été nominée pour son dernier passage en tant qu’animatrice le 11 mai 2024.)

Rudolph a expliqué comment elle a créé sa version de Harris dans son Variété article de couverture en septembre. «J’ai dit: ‘Quand je la vois, je la vois s’amuser’», a-t-elle déclaré. «Et ainsi, la fiction Kamala que nous avons créée a exploité son plaisir. Et puis [‘SNL’ producer] Steve Higgins m’a dit que sa femme la traitait de « tante amusante », et nous avons ri de la façon dont cela ressemble à « amusant ». Nous sommes simplement partis de là. C’est à ce moment-là que vous réalisez : « Oh, maintenant je sais comment faire ça. »

« Saturday Night Live » a lancé sa 50e saison le 28 septembre avec l’animatrice Jean Smart et l’invité musical Jelly Roll. La série de sketchs emblématiques célébrera son grand anniversaire avec une émission spéciale en direct aux heures de grande écoute le 16 février. La série est diffusée sur NBC à 23 h 30 HE et est diffusée sur Peacock.