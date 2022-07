Jim Fitton: Le Britannique sera libéré de la prison irakienne après l’annulation de la condamnation pour contrebande d’antiquités, selon sa famille | Nouvelles du Royaume-Uni

Un géologue britannique à la retraite sera libéré d’une prison irakienne après l’annulation de sa condamnation pour tentative de contrebande d’artefacts, selon sa famille.

Jim Fitton a été emprisonné pendant 15 ans après avoir collecté 12 pierres et éclats de poterie cassée comme souvenirs d’un voyage sur un site antique à Eridu.

L’homme de 66 ans a été arrêté à l’aéroport de Bagdad en mars lorsque la poterie cassée a été retrouvée dans ses bagages.

M. Fitton avait participé à une visite organisée de géologie et d’archéologie et sa famille a déclaré qu’il avait demandé à un guide expérimenté s’il pouvait ramener les objets chez lui.

Les responsables irakiens ont affirmé plus tard que les objets pouvaient être considérés comme des pièces archéologiques car ils avaient plus de 200 ans.

M. Fitton a déclaré qu’il “soupçonnait” que les objets étaient des fragments anciens, mais a déclaré qu’il n’y avait aucune signalisation sur le site ni aucune information fournie pour l’informer que les prendre était contraire à la loi.

Il a d’abord été détenu dans un centre de détention de l’aéroport après son arrestation et se trouve dans une prison irakienne depuis la deuxième semaine de juin.

Image:

Une sélection des pierres confisquées



Un touriste allemand, Volker Waldmann, avait été arrêté avec lui mais a été relâché après avoir déclaré que les fragments trouvés dans ses bagages lui avaient été confiés par M. Fitton.

M. Fitton vit en Malaisie avec sa femme, Sarijah. Sa fille Leila Fitton, 31 ans, et son mari Sam Tasker sont basés à Bath.

Ils ont dit qu’ils étaient “sur la lune” après avoir entendu qu’il avait maintenant été innocenté.

M. Tasker, 27 ans, a déclaré dans un communiqué : “Pour la première fois depuis le 20 mars, Leila, Josh, Sarijah et moi sourions sans ironie.

Image:

Fitton avec sa femme, Sarijah, et leurs deux enfants Joshua et Leila





“Nous avons été informés ce matin que la cour d’appel a décidé d’annuler le verdict du tribunal pénal, de reconnaître pleinement l’innocence de Jim dans cette affaire et de procéder à sa libération immédiate d’une peine de 15 ans de prison à Bagdad.

“Nous comprenons que ce processus est en cours – il est toujours en prison ce soir mais sera bientôt libéré.

“Nous ne ferons aucune interview avec la presse ni ne donnerons de détails sur la situation jusqu’à ce qu’il soit à la maison, car nous ne voulons pas enflammer les mauvais groupes ou le mettre en danger.

“Une fois qu’il sera à la maison, nous célébrerons et prendrons le temps de récupérer en famille, et nous serons heureux de raconter l’histoire à tous ceux qui écouteront.”

M. Tasker a déclaré que la famille “s’attend à ce qu’il soit à la maison d’ici la fin de la semaine”, bien que le calendrier reste incertain.

Wera Hobhouse, députée libérale démocrate de Bath, a salué le “développement fantastique”.

“Il est impossible d’imaginer le stress que Jim et sa famille ont enduré au cours des derniers mois”, a-t-elle déclaré.

Image:

Les souvenirs ont été récupérés sur un site à Eridu, dans le sud-est de l’Irak



“Jim et sa famille ont fait preuve d’une force incroyable et devraient être extrêmement fiers du rôle qu’ils ont joué en faisant pression sur le gouvernement pour qu’il agisse. Cela a été une période incroyablement anxieuse et le gouvernement devrait réfléchir à la façon d’améliorer la façon dont il répond à ces cas en la première instance.

“Cela témoigne du travail acharné de l’équipe du consulat, des fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères et, bien sûr, de la famille de Jim.”

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: “Nous fournissons une assistance consulaire à un ressortissant britannique en Irak et continuons à soutenir sa famille. Nous sommes en contact avec les autorités locales.”