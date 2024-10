Jim Donovan, 68 ans, animateur de longue date des Cleveland Browns, décède après une bataille contre le cancer

Jim Donovan, l’animateur radio de longue date des Cleveland Browns, est décédé samedi après une longue bataille contre le cancer. Il avait 68 ans.

Donovan est devenu la voix à plein temps des Browns lors du retour de l’équipe dans la NFL en 1999 et a occupé ce poste jusqu’au début de cette saison, lorsqu’il a pris sa retraite pour se concentrer sur sa santé.

Il assistait toujours aux entraînements du camp d’entraînement et a convoqué les matchs préparatoires de l’équipe la semaine avant sa retraite. Donovan était un travailleur acharné dont les appels énergiques étaient reconnus et appréciés par les fans des Browns à travers le pays. Son cri de signature était « Courez, William, Courez » lorsque William Green a aidé les Browns à se qualifier pour la première fois en séries éliminatoires de la nouvelle ère de l’organisation en 2002, et pendant une période de défaites prolongées qui a suivi, Donovan a maintenu sa passion, son sens de l’humour et une connexion avec la fanbase.

« La seule chose qui manque, c’est vous », a déclaré Donovan aux fans des Browns alors que les Browns décrochaient une place en séries éliminatoires lors de la finale de la saison 2020 à fréquentation limitée du COVID-19.

Donovan a grandi à Boston en tant que fervent fan des Bruins, des Celtics, des Red Sox et des Patriots. Sa famille a bénéficié d’abonnements pour les matchs des Bruins pendant plus d’une décennie au vieux Boston Garden et il était toujours assis au même siège : section 77, rangée F, siège 13. Enfant, il s’asseyait à côté de son père et convoquait les matchs dans un magnétophone comme pratique pour ce qui est finalement devenu une carrière légendaire de voix play-by-play.

« Les gens regardaient autour d’eux et pensaient que c’était soit plutôt bizarre, soit plutôt cool », a déclaré Donovan. L’Athlétisme. « J’ai adoré Bobby Orr, Phil Esposito et Gerry Cheevers, mais mes vrais héros étaient les gars qui organisaient les matchs depuis la télécabine au-dessus de la glace. »

Donovan a participé à l’un des camps de hockey d’Orr à l’âge de 12 ans. Avec tout son équipement de hockey, il a apporté quelques-uns de ses enregistrements pour que le Temple de la renommée puisse les entendre.

« Il a écouté les matchs avec moi », a déclaré un jour Donovan. L’Athlétisme. « À un moment donné, il m’a dit : ‘Mon garçon, tu devrais vraiment envisager de faire ça.' »

ALLER PLUS PROFONDE Les voix de la jeunesse de Jim Donovan l’ont conduit vers des souvenirs inoubliables à Cleveland

Donovan a passé près de 40 ans comme diffuseur à Cleveland. Il a rejoint WKYC en 1985 après qu’un agent l’ait repéré sur la cassette de CV d’un autre aspirant présentateur de télévision. Donovan travaillait à Burlington, dans le Vermont, avec le rêve de retourner à Boston, où il était autrefois une connaissance universitaire de Howard Stern après que les deux aient passé du temps ensemble à la station de radio du campus de l’Université de Boston. Mais il ne tarda pas à tomber amoureux de Cleveland et de sa future épouse, Cheryl. Ils ont célébré leur 35e anniversaire de mariage en juin et partagent une fille, Meghan.

Donovan a appelé les jeux NFL pour NBC de 1987 à 1997. Il a également convoqué deux Jeux olympiques d’été, une Coupe du monde et a passé trois ans à appeler le baseball des Indians de Cleveland sur WKYC lorsque la station détenait les droits de diffusion locaux de l’équipe. Il a été le directeur sportif de longue date du WKYC et un incontournable des émissions télévisées de pré-saison des Browns et des émissions locales d’avant-match et d’analyse pour les trois principales équipes professionnelles de Cleveland.

Donovan a reçu un diagnostic de leucémie lymphoïde chronique en 2000, mais il a gardé le silence pendant plus d’une décennie. Il s’est faufilé lors des rendez-vous chez le médecin par les portes du garage et est sorti par les portes latérales pour éviter d’être reconnu. Ce n’est que lorsque son état s’est aggravé et qu’il a eu besoin d’une greffe de moelle osseuse qu’il a rendu public son combat contre le cancer.

« Parfois, je me sens mal de ne pas avoir raconté l’histoire plus tôt », a déclaré Donovan. L’Athlétisme en 2018. « J’avais tellement peur. J’ai tout fait de travers. Je n’ai pas posé beaucoup de questions parce que j’avais peur des réponses. Et puis finalement, vous arrivez au point où vous dites simplement : « Hé, les gens veulent vous aider. »



Un fan des Browns montre son soutien à Jim Donovan lors de sa bataille contre le cancer en 2023. (Nick Cammett / Getty Images)

Donovan a reçu une greffe de moelle osseuse à l’été 2011 et a lutté contre des fièvres de 105 degrés dans les jours qui ont suivi l’opération, mais il était catégorique sur son retour pour le début de la saison des Browns. Quatre jours seulement avant le coup d’envoi de la saison, Donovan a dû subir une autre intervention chirurgicale pour retirer un tiers de son lobe de l’oreille droite à cause d’un mélanome. Il ne pouvait pas porter de casque, mais Donovan a obstinément atteint son objectif : il était présent dans le stand pour l’ouverture de la saison et les débuts de Pat Shurmur en tant qu’entraîneur-chef des Browns.

« Aussi galant soit-il », a déclaré Donovan L’Athlétisme« c’était encore plus stupide. »

La greffe de moelle osseuse a été un succès. Lorsque Donovan a passé sept ans sans cancer, les médecins lui ont dit qu’il était effectivement guéri.

Jusqu’à ce qu’il ne le soit plus.

Donovan a annoncé après l’ouverture de la saison 2023 des Browns qu’il devait prendre un congé médical pour lutter à nouveau contre la leucémie. Il est revenu au stand deux mois plus tard. Il a stupéfié tout Cleveland en annonçant sa retraite en août. Le cancer était revenu.

« Mon cancer est un adversaire provocateur et il est revenu de manière très agressive », a écrit Donovan aux fans des Browns en août, annonçant sa retraite. « Cela m’obligera à consacrer tout ce que j’ai en moi pour continuer le combat et ma famille et moi nous engageons à le faire. »

ALLER PLUS PROFONDE Voice of the Browns Jim Donovan parle du travail de ses rêves, reçoit des conseils de Bobby Orr et travaille avec Howard Stern

Le mois dernier, les Browns ont intronisé Donovan dans leur classe Browns Legends 2024. Bien que Donovan n’ait pas pu assister à la cérémonie, le botteur de longue date Phil Dawson, l’autre lauréat des Légendes de cette année, a appelé Donovan fin septembre pour l’informer qu’il serait intronisé.

Écoutez Phil Dawson surprendre Jim Donovan en l’appelant pour lui dire qu’il le rejoindra dans la promotion de cette année des intronisés aux Browns Legends ! 🥹🧡 pic.twitter.com/2MoWI5ovZV – Browns de Cleveland (@Browns) 20 septembre 2024

« J’appelle les matchs des Browns depuis 25 ans », a écrit Donovan aux fans lors de l’annonce de sa retraite en août. « Pas un jour ne s’est écoulé sans que je ne fasse une pause et que je ne sois si fier d’être la voix des Browns. »

Aucun arrangement de service n’a été immédiatement annoncé. Les Browns rendront hommage à Donovan avant leur match à domicile dimanche contre les Ravens de Baltimore, même si les plans exacts étaient encore indéterminés samedi après-midi.

« Nous avons été très honorés d’avoir Jim Donovan comme voix des Browns depuis que nous avons rejoint l’organisation en 2012 et nous avons rapidement compris pourquoi nos fans l’aimaient absolument depuis 25 ans », ont déclaré les propriétaires des Browns, Jimmy et Dee Haslam. dans l’annonce de la retraite de Donovan. « Il est Cleveland et représente tout ce qu’il y a de bon à Cleveland.

« Jim a tout mis dans son métier. Que vous l’ayez entendu à la télévision, à la radio ou que vous ayez eu la chance de le rencontrer en personne, il illumine chaque pièce et chaque conversation avec son énergie contagieuse. Sa classe, son professionnalisme et son attention sans limite envers ceux qui l’entourent nous rendent tous meilleurs. Les mots ne pourraient jamais exprimer pleinement notre gratitude et notre admiration pour Jim, la façon dont il a combattu son cancer, son amour pour cette ville et, plus important encore, son amour et son dévouement envers sa famille. Je sais que nous parlons au nom de tous les fans des Browns en disant qu’il est dans nos prières, nous sommes là pour le soutenir de toutes les manières possibles et Jim Donovan sera pour toujours un Cleveland Brown.

(Photo du haut : David Richard / Associated Press)