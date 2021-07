Jim Crowley rend hommage à la star du sprint à la retraite Battaash | Nouvelles de course

Jim Crowley n’oubliera jamais la victoire de Battaash sur Nunthorpe à York en 2019 dans une longue liste de souvenirs qu’il peut chérir du sprinter nouvellement retraité.

Le fait que Battaash ait battu le légendaire record du parcours de Dayjur, également détenu par le cheikh Hamdan Al Maktoum, et que son défunt patron soit présent sur le Knavesmire cet après-midi-là, l’a rendu encore plus spécial.

Crowley n’a raté qu’une des courses de Battaash depuis le début de leur association en août 2017.

« Il a été un cheval incroyable pour toutes les personnes impliquées et Charlie Hills a fait un travail fantastique avec lui », a-t-il déclaré.

« Bob Grace mérite une mention spéciale pour s’être occupé de lui jusqu’à sa retraite et de son nouveau garçon Bluey (Cannon), aussi.

« Il a été le cheval de toute une vie et il me manquera beaucoup. Il est très difficile de trouver un buzz comme vous l’avez fait avec lui.

« Il était si rapide – trop rapide pour son propre bien parfois, mais c’était toujours excitant de le monter. »

Mais il y a eu un jour en particulier que Crowley a souligné comme le couronnement de sa carrière.

« Le jour où il a remporté le Nunthorpe, je n’oublierai jamais tant que je vivrai, ce fut un jour spécial », a-t-il déclaré.

« Il a fait taire quelques-uns de ses détracteurs ce jour-là et a battu le record de Dayjur, et Sheikh Hamdan était sur la bonne voie ce jour-là à York. Il y a beaucoup de raisons qui en ont fait une journée spéciale.

« Il était très bon quand il a remporté le Prix de l’Abbaye et il aimait aussi Goodwood. C’était aussi agréable de gagner le King’s Stand avec lui parce qu’Ascot n’était pas une piste qui jouait sur ses points forts avec sa finition raide, comme c’était un cheval de vitesse.

« Le jour de Nunthorpe était quelque chose d’autre, cependant. »

Le premier jour où Crowley l’a monté sur la piste était la première victoire de Battaash dans le King George à Goodwood en 2017 – et il sentait même alors qu’il était sur quelque chose de spécial.

« C’est sûr que ce premier jour à Goodwood, j’ai eu l’idée qu’il pourrait être quelque chose de spécial, mais parfois il était son pire ennemi », a déclaré Crowley.

« Il a perdu le complot à York la première année, mais quand il était bon, il était très bon. Il a remporté le Temple un jour et a traversé le terrain comme un couteau brûlant dans du beurre.

« C’était un cheval spécial, j’ai beaucoup de bons souvenirs de lui. C’était aussi un cheval très gentil, il faisait partie de la famille de Charlie, ses enfants l’adoraient. Le monter me manquera.

« Avec Enable et Stradivarius, il a illuminé les dernières saisons de Flat. Il est très difficile pour un sprinteur d’être aussi dominant, car dans de nombreuses courses, vous pouvez les courir cinq fois et obtenir cinq résultats différents.

« Il était un témoignage de Charlie et de son équipe, Bob et tout le monde ont fait un excellent travail. Ce fut une belle balade et j’en ai apprécié chaque minute. Je me sens très chanceux d’avoir rencontré un cheval comme ça et il ‘ J’en suis sûr, j’aurai une retraite heureuse. »