Le président prétend que le projet de loi est « Non américain » et refuse aux gens le droit de vote. Il a également affirmé qu’il s’agissait de manœuvres politiques à la suite de multiples batailles politiques houleuses dans l’État, y compris la présidence. Trump a non seulement perdu l’État après y avoir dirigé pendant un certain temps la nuit des élections, mais les républicains ont fini par perdre deux sièges au Sénat lors du second tour des élections.

