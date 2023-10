Jim Cramer voit un marché haussier dans la cybersécurité

Malgré la récente faiblesse du marché dans plusieurs secteurs, Jim Cramer de CNBC a déclaré qu’il voyait un marché haussier dans le domaine de la cybersécurité.

« Vous voulez toujours acheter des actions de sociétés dans des secteurs où la demande est la plus forte », a déclaré Cramer. « La litanie des hacks a clairement montré que soit vous payez une rançon royale aux méchants, soit vous voyez vos revenus anéantis. »

Cramer a souligné les récentes failles de sécurité très médiatisées qui ont été révélées après que la Securities and Exchange Commission des États-Unis a statué que les entreprises avaient quatre jours pour révéler un piratage, ce qui montre la nature généralisée du problème. MGM , Césars , Contrôles Johnson et Clorox ont été confrontés à des piratages récents. Clorox a subi une énorme baisse de ses bénéfices en raison des retards de traitement et des pannes de produits, a noté Cramer.

Pour Cramer, les sociétés de cybersécurité telles que Réseaux Palo Alto , Grève de foule , Okta et Zscaler peut être très utile pour les entreprises prêtes à payer des prix élevés pour se protéger contre les pirates informatiques.