Jim Cramer voit plus de douleur à venir dans les actions cloud

« Sans une baisse majeure des taux d’intérêt, je pense que la cohorte du cloud continuera à lutter, et il n’y a pas de hâte de faire des achats jusqu’à ce que nous arrivions à des niveaux plus bas pour la plupart, sinon la totalité, de ces actions », a déclaré Cramer.

Pendant ce temps, les rendements obligataires ont augmenté régulièrement, rendant les actions technologiques et leur potentiel de revenus futurs moins attrayants. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans de référence a grimpé à 1,65% contre moins de 1% depuis décembre.

« Il y a eu beaucoup de dégâts, mais compte tenu de l’ampleur des stocks dans cette vente, beaucoup d’entre eux pourraient encore connaître beaucoup plus de revers avant de commencer à paraître attrayants », a déclaré l’animateur de « Mad Money ».

Cependant, certains stocks de logiciels se rapprochent de niveaux attrayants. En utilisant la «règle des 40», qui mesure le compromis entre la rentabilité et le taux de croissance d’une entreprise, Cramer a repéré une poignée de noms parmi les 75 actions qui méritent d’être surveillées.

Coinbase, Square, Carvana, Etsy, Coupang et Salesforce répondent tous à la norme et se négocient en dessous d’un multiple de ventes de 10, a déclaré Cramer. Il a également désigné Roblox, ServiceNow, Affirm et RingCentral comme des opportunités intrigantes.

« Je pense que vous pouvez prendre une petite position ici, mais laissez de la place pour acheter plus à des niveaux inférieurs parce que je ne serais pas surpris s’il y a plus de douleur en magasin », a-t-il déclaré.