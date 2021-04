«Regardez le S&P… moyenne mobile exponentielle sur 5 jours (ligne bleue) et sa moyenne mobile exponentielle sur 13 jours, ligne rouge», a déclaré Cramer sur «Mad Money». « Si les 5 jours passent en dessous du 13, indiquant que l’élan est retourné contre vous, c’est aussi votre signal pour sortir de Dodge. »

Si le S&P 500 doit connaître une tendance baissière à court terme, Cramer a recommandé à l’investisseur moyen de tenir le coup et de s’en sortir. Quant à ceux qui cherchent à échanger et à revenir dans leurs avoirs, il a brisé le déclencheur de vente de Boroden.

Réagissant à l’analyse de Carolyn Boroden, une technicienne qui dirige FibonacciQueen.com et contribue à RealMoney.com, Cramer a proposé une stratégie pour survivre à une vente dans l’environnement actuel.

«Personnellement, j’aime partager la différence: vendre une partie de votre position, peut-être, mais garder quelque chose sur la table, et c’est ce que nous faisons avec ma fiducie caritative», a-t-il ajouté. « La confiance en vend certains, mais pas tous. »

Tout en discutant de la perspicacité des graphiques et des cycles de synchronisation de Fibonacci de Boroden, Cramer a estimé que le marché avait bien dépassé les deux objectifs de prix qu’elle s’était fixés à 4 012 et 4 090. Un recul temporaire du S&P 500, qui ne s’est pas échangé sous les 4 100 en près de trois semaines, « ne me surprendrait pas du tout », a-t-il déclaré.

Selon les prévisions de Boroden, l’indice général pourrait atteindre l’ancien plafond de résistance à 4 012, soit une baisse de 4% par rapport à la clôture de mardi, a-t-il ajouté. Le prochain plancher de soutien est d’environ 3 725, ce qui représenterait une baisse de 11%.

La semaine dernière, le S&P 500 a chuté de 0,13%, cassant une séquence de victoires qui s’est étalée sur quatre semaines.