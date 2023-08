Jim Cramer sur la façon de naviguer dans le repli d’août sur les marchés boursiers

Il n’a pas fallu longtemps pour oublier les beaux jours du début de l’été, n’est-ce pas ? Nous sommes entrés en août avec une tête pleine de vapeur – puis nous nous sommes retrouvés déraillé par le trimestre d’Apple (AAPL) et depuis lors, rien n’a fonctionné correctement. Les taureaux ont tout simplement été incapables de marquer des points au tableau. Pire encore, nous nous retrouvons avec le coup de poing du nom du club Nvidia (NVDA) qui publie ses résultats trimestriels ce mercredi et les banquiers centraux se réunissent à Jackson Hole, où le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, fournira des perspectives économiques vendredi. Ces événements pourraient assommer les taureaux pour le trimestre, et nous sommes toujours en août. Avec le recul, tout a mal tourné avec Club détenant Apple, pas les données macroéconomiques récentes. Il est amusant de voir Apple jouer un rôle aussi pernicieux dans ce moment apparemment périlleux. Les gros titres ont maintenu un récit de «Apple voit un troisième trimestre consécutif de baisse des ventes» – comme si, d’une manière ou d’une autre, c’était une surprise. Ce n’était à personne que je connaisse. En fait, les surprises ont été des ventes d’iPhone 14 meilleures que prévu à ce stade d’un cycle téléphonique, de fortes ventes chinoises et des ventes de services robustes. D’une certaine manière, cela n’avait pas d’importance. Maintenant, il y a un linceul qui menace de mettre un frein à Nvidia, qui peut ne pas livrer les chiffres car il est épuisé et ne peut pas faire mieux que épuisé. (Ceux qui prennent cela comme un appel à la vente, arrêtez de lire tout de suite : je ne veux pas que vous puissiez profiter de mon séjour à l’intérieur et de mon travail en ce beau dimanche). Je pense que tout cela est absurde. Je pense que la primauté de la technologie est ridicule à ce stade. Mais nous avons une grève des acheteurs dans tellement de secteurs différents, nous ne savons pas trop quoi penser de la technologie, ou de quoi que ce soit d’autre d’ailleurs. Certaines règles gouvernementales bien trop tardives pour les banques n’aident pas. Pas plus que les ventes sur ce qui était vraiment meilleur que les bénéfices attendus de Home Depot (HD) et de Walmart (WMT). Et nous perdons le leadership comme des fous. Les stocks de logements ont été anéantis en raison de la hausse des taux d’intérêt. L’indice d’abordabilité clignote en rouge, mais nous devons composer avec la notion d’un manque de maisons en construction. Nous avons besoin de 2 millions de logements pour casser le prix du logement du côté de l’offre. Ou nous avons aussi besoin d’une grève des acheteurs dans les maisons. Plus largement, nous avons des pistes parallèles de faiblesse : des obligations qui cratèrent et des actions qui font de même. Mais je ne pense pas qu’ils soient aussi liés que la plupart voudraient vous le faire croire. Les obligations se cratérisent et les rendements augmentent en raison d’une énorme quantité d’offre et d’une reconnaissance continue par les haussiers obligataires qu’ils ont tout faux. Les gigantesques fonds spéculatifs semblent avoir rendu cette affaire de courbe de rendement si prodigieusement incorrecte que le déroulement est comme une ligne électrique cassée se balançant dans la brise brûlant le diable de quiconque s’en approche. Même si la Fed augmente les taux d’intérêt deux fois de plus et que Powell publie une déclaration belliciste de Jackson Hole, je pense que les taux longs rencontreront les taux courts et que l’inversion sera terminée. L’ironie n’est pas perdue pour moi que nous pourrions en fait avoir un véritable ralentissement si cela se produit finalement. Mais je ne crois pas que ça se passera comme ça. Je pense que l’économie continuera de ralentir, mais nous n’atterrirons pas. Croyez-moi, je ne serais pas aussi optimiste s’il n’y avait pas tous les fonds fédéraux qui nous parviennent. Le marché boursier, quant à lui, continue de baisser pour un certain nombre de raisons. Le premier est l’inculpation de l’ancien président Donald Trump en Géorgie. Jusqu’à cet acte d’accusation, tout semblait soit procédural, soit de petites pommes de terre. Celui-ci ne l’est pas. Une affaire de complot en étoile pousse les gens à se retourner les uns contre les autres. C’est un dilemme du prisonnier au sens large et il est très difficile à esquiver. Jusque-là, je pensais que les affaires étaient en fait favorables à Trump et ralliaient sa base. Celui-ci ressemble à un crime de droit commun et c’est difficile à battre. Je suis conscient que, que vous le détestiez ou que vous l’aimiez, Trump est considéré comme beaucoup plus positif pour les affaires que le président Joe Biden. Qu’il suffise de dire que, si le cas de la Géorgie devait assommer Trump, il n’y a pas de candidat viable en faveur des marchés. Nous ne savons pas ce que ces autres personnes représentent, sauf qu’il s’agit de droits moraux. Ceux qui espéraient un républicain à la Maison Blanche ont vraiment rencontré leur match avec cette mise en accusation de la Géorgie. Ensuite, il y a les syndicats. Et après des décennies, ils sont revenus avec une vengeance. La situation avec les Travailleurs unis de l’automobile (UAW) est tout droit sortie du livre de jeu de Walter Reuther. Peut-être même plus anticapitaliste, à en juger par la rhétorique. Je pense que ces syndicats cherchent à recréer la classe moyenne américaine après une période prolongée au cours de laquelle les PDG ont gagné beaucoup plus d’argent que les travailleurs. La différence entre maintenant et, disons, lorsque Ronald Reagan était président, est cauchemardesque. Les grands PDG se paient suffisamment pour que s’ils prenaient juste la moitié et donnaient le reste aux travailleurs en une seule fois, ces conflits de travail ne se produiraient pas. Mais les syndicats menacent les actionnaires de manière légitime, et nous n’y sommes tout simplement pas habitués. À l’avenir, ce sera une marque noire pour une entreprise d’être syndiquée. Enfin, il y a la reprise économique chancelante de la Chine. Les erreurs de politique sont assez inimaginables. Le président chinois Xi Jinping n’est rien de moins qu’un Herbert Hoover communiste. Il ne semble pas se rendre compte qu’il est temps de fermer les institutions perdantes, de placer leurs actifs dans l’équivalent d’une Resolution Trust Corporation et de commencer à imprimer de l’argent. Maintenant, je ne parie pas sur le retour en force des Chinois. Mais ce que je veux dire, c’est qu’ils n’ont pas à le faire. Une Chine lente aurait pu être dévastatrice avant Trump. Mais – encore une fois, détestez-le ou aimez-le – Trump a fait de vous un paria si vous dépendiez de la Chine pour votre croissance. Cela signifie que nos entreprises sont beaucoup mieux loties que la plupart. Mais les ours sur la Chine cherchent désespérément à extrapoler aux marchés. Lorsque vous le mettez ensemble, il est difficile de créer un scénario positif en ce moment. Les rallyes semblent être basés sur des couvertures courtes. Rien de moins qu’une éruption de Nvidia sera l’occasion de réexaminer la plus grande histoire de l’époque : l’intelligence artificielle. Un discours de Powell rempli de taux devant augmenter à 6% si le chômage n’atteint pas 4% n’aidera pas. Le meilleur pour lequel les taureaux peuvent jouer est une égalité – soit un battement de Nvidia, soit une rhétorique plus accommodante de la Fed, mais pas les deux. Et puis peut-être un peu de soulagement jusqu’à la prochaine débâcle chinoise. Je reste convaincu que la patience est de mise. Je ne vais pas vous dire d’acheter des actions comme des fous, d’autant que le marché n’est pas outrageusement survendu. Et je ne vais pas vous dire de tout vendre avec la possibilité d’une forte baisse car les choses ne vont vraiment pas si mal. Avant Apple, nous avions une grande vieille saison de résultats au deuxième trimestre. Alors, soyons patients. Choisissons quand il est gros. Ne vendons pas quand il se rallie. Et voyons si la patience ne nous récompense pas ! (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Jerome Powell, président de la Réserve fédérale américaine, parcourt le terrain lors du symposium économique de Jackson Hole, parrainé par la Federal Reserve Bank de Kansas City, à Moran, Wyoming, le vendredi 24 août 2018. David Paul Morris | Bloomberg | Getty Images