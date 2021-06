Jim Cramer repère des opportunités d’achat chez les gagnants retardataires de la pandémie

Les actions qui ont prospéré au plus fort de Covid-19 ont perdu de leur élan, mais Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi que tous les gagnants de la pandémie ne devraient pas être considérés comme des perdants de la réouverture.

« Si votre entreprise a fait un meurtre pendant la pandémie, elle est devenue toxique sur ce marché, même si les affaires sont toujours en plein essor », a déclaré l’animateur de « Mad Money ». « Cela pourrait créer des opportunités d’achat, mais seulement si vous êtes très patient et prêt à supporter un peu de douleur. »

Certaines de ces opportunités d’achat existent dans les actions d’entreprises liées au mode de vie en plein air, notamment le fabricant de véhicules récréatifs Thor Industries et le constructeur de bateaux Brunswick, a déclaré Cramer. Les actions de Thor et Brunswick sont en baisse de 29% et 18,7%, respectivement, par rapport aux sommets de 52 semaines atteints plus tôt cette année alors que l’économie se remet des blocages de l’année dernière.

Certains investisseurs craignent que les consommateurs laissent derrière eux des campeurs Airstream et des bateaux Mercury pour les séjours à l’hôtel et les voyages en avion. Les arriérés importants et la forte demande durable pour les produits Thor et Brunswick, cependant, présentent une analyse de rentabilisation différente, a déclaré Cramer.

« Covid ne leur a pas seulement donné un coup de pouce temporaire; c’était un changeur de jeu à long terme », a-t-il déclaré. « Les ours sont convaincus qu’il n’y a aucun moyen pour que les affaires restent aussi bonnes, d’où le prix en baisse constante des multiples de bénéfices sur de grands nombres. »

Campbell Soup est un autre titre sous-performant que Cramer a mis en évidence. Le stock, a-t-il noté, a chuté plus tôt ce mois-ci après avoir manqué les estimations trimestrielles et avoir dû réduire ses prévisions. Malgré ce contretemps, le producteur de collations et d’aliments a pris des parts de marché, a-t-il ajouté. L’action est à plus de 13% de son plus haut de janvier.

Disney, qui devrait profiter du retour des parcs à thème et des cinémas, a ce que Cramer a appelé un « stock cassé ». Il est en baisse d’environ 14% depuis mars, en partie parce que les investisseurs se concentrent sur le ralentissement du taux de croissance de la plate-forme de streaming vidéo de la société, Disney Plus.

« Je pense [CEO Bob] Chapek peut renverser la vapeur, mais il doit éviter le piège de Disney Plus devenant un autre ESPN, qui a fait baisser le stock pendant des années après que leur nombre a atteint un sommet « , a déclaré Cramer. est parfaitement prêt pour la grande réouverture. »