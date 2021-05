Jim Cramer rejette l’évaluation de l’inflation du secrétaire au Trésor Yellen

Le Dow Jones Industrial Average a enregistré un léger gain, rebondissant après une baisse de 347 points par rapport au début de la séance. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont clôturé la séance de mardi en baisse de 0,7% et 1,9%, respectivement.

Yellen a déclaré plus tôt dans la journée que les taux pourraient devoir augmenter «quelque peu pour s’assurer que notre économie ne surchauffe pas». Ces commentaires ont contribué à une session volatile à Wall Street.

« Pour Yellen, je pense que cela rappelle son pire appel à la Fed, quand elle a décidé de resserrer en décembre 2015 après des années de taux bas », a ajouté Cramer. « Elle a dit qu’elle voulait contenir l’inflation; en six semaines, l’inflation s’était effondrée et elle a causé de réels dommages à l’économie. »

« Pour le moment, même si je peux totalement voir et ressentir l’inflation de tous les côtés, je reste avec Jay Powell comme quart-arrière », a déclaré l’animateur de « Mad Money », faisant référence au président de la Réserve fédérale. Cramer a noté que Powell a insisté sur le fait qu’une hausse des taux est peu probable tant que le marché du travail ne se remettra pas du ralentissement de l’année dernière.

Les mouvements de mardi et les remarques de Yellen interviennent alors que les prix des matières premières – un indicateur avancé de l’inflation – sont à la hausse. Les prix du pétrole aux États-Unis, par exemple, ont augmenté de plus de 17% au cours des trois derniers mois et ont bondi de près de 12% le mois dernier.

La hausse des prix des matières premières est une mauvaise nouvelle pour la plupart des entreprises, mais les investisseurs peuvent adapter leur portefeuille aux actions qui peuvent bénéficier de l’environnement, a déclaré Cramer.

« J’ai besoin que vous reconnaissiez que nous sommes dans un marché indulgent. Les investisseurs aiment acheter des actions de haute qualité qui baissent », a-t-il déclaré. « Il y aura des gagnants et des perdants. C’est notre travail d’essayer de choisir les gagnants, tout comme les acheteurs ont choisi les industriels au bas du marché d’aujourd’hui. »

Pendant ce temps, Cramer a proposé des idées d’actions qui pourraient bénéficier de l’augmentation des coûts des matières premières. Ces gagnants incluent la société de cuivre Freeport-McMoRan et les sidérurgistes Cleveland-Cliffs et Nucor. Les actions de Cleveland-Cliffs ont grimpé de près de 12% mardi. Les trois actions ont augmenté d’environ 40% ou plus cette année.

« Ils font la même chose qu’ils font toujours, mais leurs prix de vente continuent d’augmenter », a-t-il déclaré. « Cela leur donne ce qu’on appelle un levier d’exploitation, où toute augmentation des revenus produit une augmentation gigantesque des bénéfices. »

Cramer a également indiqué que des actions comme Kroger et Albertsons pourraient nuire si les pressions inflationnistes se maintenaient. Il a ajouté que la flambée des coûts bruts a durement frappé des entreprises comme DuPont.