Jim Cramer reconnaît que ces 3 actions sont en difficulté mais dit qu’il n’est pas prêt à abandonner

Si vous deviez me dire que les noms de club Estee Lauder (EL) ou Danaher (DHR) manqueraient leurs quartiers non pas une mais deux fois, je vous aurais dit d’aller vous faire examiner la tête. Ce sont des entreprises qui battent et élèvent au rythme d’une horloge, c’est pourquoi il est si difficile de les évaluer maintenant. Johnson & Johnson (JNJ) est également un casse-tête. Tous ces titres ont été des actions en difficulté lors de la résurgence du marché cette année. Voici une mise à jour sur chacun et pourquoi je suis réticent à les abandonner pour le moment. DHR YTD mountain Danaher YTD performance Danaher’s a procédé à une série de cessions pour se lancer dans les sciences de la vie, ce qui semble maintenant être un très mauvais pari car il y a eu si peu d’introductions en bourse (IPO) d’entreprises des sciences de la vie. Je ne pense pas avoir jamais vu une telle sécheresse depuis que l’amour pour la biotechnologie a commencé en octobre 1980, avec l’ouverture folle de Genentech (aujourd’hui du géant suisse de la biotechnologie Roche). Cela a laissé les vannes s’ouvrir. Danaher peut-il pivoter ? Je pense qu’ils le sont, mais ils doivent faire une acquisition pour changer le mix. Je sais qu’ils sont mécontents d’eux-mêmes, j’ai suffisamment de sources pour le prouver. Mais cela n’a pas vraiment signifié quoi que ce soit parce qu’ils semblent tellement surpris à regarder dans le mauvais sens. EL YTD montagne Performance Estee Lauder YTD Estee Lauder me choque. Cette entreprise a pivoté tant de fois : d’abord une dépendance vis-à-vis des grands magasins américains, puis un déménagement en Chine, puis une connexion explosive avec les magasins hors taxes dans le monde entier pour découvrir que les chaînes hors taxes surcommandaient en s’attendant à une vague de touristes chinois qui jamais montré. Maintenant, les deux entreprises doivent prouver leur courage. J’hésite à renflouer Danaher parce que la demande refoulée pour les biotechnologies qui veulent devenir publiques pourrait être prête après avoir vu à quel point l’introduction en bourse de Cava (CAVA) s’est bien déroulée la semaine dernière, doublant presque lors de ses débuts jeudi. Estée Lauder, à la fin de cette semaine, a agi comme s’il se passait quelque chose, mais je n’arrive pas à comprendre ce que cela pourrait être. Je ne veux tout simplement pas abandonner le Houdini des PDG, Fabrizio Freda, qui connaît ce métier mieux que quiconque. Peut-il avoir quelque chose dans sa manche ? Il l’a certainement déjà fait. Mais ces deux sociétés ne sont pas seules. JNJ YTD mountain Johnson & Johnson YTD performance Si vous me disiez que J & J serait impliqué dans un gigantesque recours collectif contre le talc après que l’ancien PDG Alex Gorsky m’ait assuré sans cesse lorsqu’il était à la barre qu’il n’y avait pas d’amiante dedans, je le ferais dire, « Wow, l’héritage de Gorsky prend un coup ici. » La société est prête à se séparer de 8,9 milliards de dollars en ce moment, ce qui n’est pas suffisant pour une partie du barreau du plaignant et c’est tout simplement incroyable. Cela dit, il y a un procès en cours dans le nord de la Californie avec un homme mourant de 24 ans affirmant que l’utilisation excessive de poudre pour bébé J & J est à blâmer, ce qui pourrait faire paraître 8,9 milliards de dollars. Johnson & Johnson, Estee Lauder et Danaher sont les raisons pour lesquelles cette activité de sélection de titres et de gestion d’un portefeuille peut être si intimidante. Ce sont tous des noms de blue chips, pour ce que ça vaut. Tous sont historiquement bien gérés avec des bilans étonnants. Et pourtant, ils n’ont rien en leur faveur en ce moment si ce n’est que cette situation n’a jamais été le cas auparavant. Est-ce possible cette fois-ci ? Je ne peux pas jouer de cette façon. Nous les possédons donc, de bout en bout. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long EL, DHR, JNJ. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

