Jim Cramer réagit aux gros gains de Chipotle: « Chipotle livré »

Les actions de Chipotle ont réussi à afficher des chiffres à deux chiffres mercredi en raison de la culture de la chaîne de restaurants, a déclaré Jim Cramer de CNBC.

« Cette entreprise a une culture extraordinaire d’innovation centrée sur le client, et cette culture a été suralimentée depuis qu’elle a embauché Brian Nicoll en tant que PDG lorsque les actions de Chipotle languissaient les 200 $ après une série de problèmes de santé », a déclaré l’hôte de « Mad Money ».

Les commentaires interviennent après que l’action a clôturé à 1 755,99 $, bondissant de plus de 11% après que Chipotle a annoncé une forte augmentation des bénéfices au deuxième trimestre sur des revenus dépassant les niveaux d’avant la pandémie.

La hausse s’est accompagnée de gains dans les principales moyennes des actions américaines alors que Wall Street a continué de rebondir après une chute importante lundi.

Cramer a souligné comment l’entreprise a adopté la technologie pour stimuler les commandes numériques, s’est appuyée sur la livraison de nourriture et a capitalisé sur ses voies de service au volant modernisées appelées « Chipotlane » au milieu des blocages de Covid-19 pour soutenir l’entreprise.

« Nous entendons toujours parler de ces dirigeants qui disent qu’une crise est une chose terrible à perdre. La plupart du temps, ils ne font que souffler de la fumée. Pas Chipotle. Chipotle a livré », a déclaré Cramer.

« Le plus important est que, contrairement à presque toutes les entreprises que je suis, Chipotle a conservé ses gains numériques après la grande réouverture. »

Chipotle a affiché un chiffre d’affaires de 1,89 milliard de dollars au dernier trimestre, en hausse de près de 39 % par rapport à il y a un an et d’environ 32 % de plus qu’au même trimestre en 2019.

La société a également doublé son bénéfice du deuxième trimestre par rapport à 2019, avec un résultat net de 188 millions de dollars contre 91 millions de dollars il y a deux ans.

Les actions de Chipotle ont augmenté de plus de 26% après avoir établi un record de clôture.