Jim Cramer passe en revue les gagnants des actions énergétiques de 2022

Lundi, Jim Cramer de CNBC a passé en revue les actions énergétiques les plus performantes du S&P 500 cette année.

“Alors que l’énergie était le seul secteur gagnant cette année, toutes ces actions ont considérablement baissé par rapport à leurs sommets grâce aux récentes baisses du pétrole et du gaz. Je ne vois pas l’énergie réaliser une autre performance monstre l’année prochaine, mais je pense il pourrait faire beaucoup mieux que ce à quoi Wall Street s’attend”, a-t-il déclaré.

Voici la liste de Cramer :

Pétrole occidental

Cramer a déclaré qu’il aimait la position de l’entreprise dans le bassin permien et son investissement dans la technologie de capture du carbone. Il a également expliqué que le titre a pu rebondir cette année en raison de sa forte sensibilité aux prix du pétrole, qui ont grimpé en flèche plus tôt en 2022 lorsque la Russie a envahi l’Ukraine. Il a ajouté que même si les investisseurs devraient envisager de détenir des actions de la société s’ils pensent que le prix du brut peut rester stable ou remonter, il préfère les actions à gros dividendes, telles que Devon Énergie ou Énergie Coterra . Le stock occidental est en hausse d’environ 121% depuis le début de l’année.

Hesse

Les actions de Hess ont grimpé de plus de 81% cette année, mais Cramer a déclaré que la combinaison de projets nationaux et internationaux de la société rend son action trop compliquée à posséder. Il a ajouté que si les actions de Hess ont tendance à monter en flèche lorsque les prix du pétrole augmentent, elles ont tendance à baisser lorsque les prix baissent, ce qui pourrait être un problème si le brut continue de rebondir entre le milieu des 60 $ et le milieu des 70 $.

Exxon Mobil

Les actions d’Exxon ont augmenté de plus de 73% cette année, avec une croissance considérable des revenus et des bénéfices qui a stimulé son bilan, a déclaré Cramer. Il a ajouté que même si ces chiffres devraient baisser en 2023 parce que le pétrole et le gaz se sont retirés de leurs sommets, le titre continuera probablement à bien performer.

Marathon Pétrole

L’opérateur en aval gère des raffineries et des stations-service, de sorte que son stock fonctionne bien lorsque le prix du pétrole baisse, a déclaré Cramer, ajoutant que le stock avait chuté de plus de 15 dollars par rapport à ses sommets au cours des dernières semaines. Les actions de Marathon Petroleum ont augmenté d’environ 74 % depuis le début de l’année.

EQT

Le stock de gaz naturel est en hausse d’environ 69% cette année et a l’approbation de Cramer, car il s’attend à ce que les prix du gaz naturel soient moins volatils que les prix du pétrole.

Avis de non-responsabilité : Cramer’s Charitable Trust détient des actions de Devon Energy et de Coterra Energy.