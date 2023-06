Jim Cramer nomme ses actions «Magnificent Seven» qui sont la vraie affaire

Vous en avez assez d’entendre parler des sommets des géants de la technologie du marché ? Jim Cramer de CNBC l’est aussi, mais il a déclaré aux investisseurs jeudi qu’il était important de s’en tenir à ces actions gagnantes « Magnificent Seven », même si cela semble un peu fastidieux.

Faisant référence au Western éponyme de 1960 – dans lequel un groupe de sept tireurs tente de sauver un village des bandits – Cramer a souligné les sept meilleures actions qui, selon lui, sont des gagnants garantis, réussissant à s’imposer malgré les bouleversements torrentiels du marché de cette année.

Cramer a surnommé ces sept actions axées sur la technologie « toutes professionnelles »: Pomme en hausse de 37 % cette année jusqu’à présent, Microsoft en hausse de 38 %, Nvidia en hausse de 159 %, Amazone en hausse de 44%, Méta en hausse de 120 %, Tesla en hausse de 66 %, et Alphabet en hausse de 39 %.

« Que sommes-nous censés faire ? Défier les sept combattants ? Et les faire exploser d’une manière ou d’une autre jusqu’à ce que le royaume vienne ? » Cramer a demandé. « Mauvaise idée – ils vendent du plomb et vous ne voulez pas être leur concurrent. »

Cramer a souligné que le succès de ces entreprises n’est pas un hasard. Il a souligné le taux de satisfaction client constamment élevé d’Apple, le succès de Microsoft face au ralentissement de l’industrie technologique ainsi que son pari de 10 milliards de dollars sur Chat GPT. Meta avait raison à propos de l’IA, a-t-il poursuivi, et de Nvidia également – sécurisant un énorme approvisionnement en cartes graphiques essentielles qui ont augmenté ses prévisions trimestrielles de 4 milliards de dollars. Alphabet est également dans le jeu de l’IA, a-t-il déclaré, et Tesla réalise des bénéfices élevés aux États-Unis, en Europe et en Chine en vendant des voitures de haute qualité et à un coût relativement faible.

« Voulez-vous posséder les villageois pétrifiés du Dow, ou préférez-vous vous en tenir à ce qui gagne – les Magnificent Seven? » dit Cramer. « Rappelez-vous, vous ne voulez pas attendre que les villageois changent les choses, mais vous pariez sur les vrais tireurs. »