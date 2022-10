Jim Cramer nomme 5 industries résistantes à la récession comme leaders du marché

Jim Cramer de CNBC a déclaré jeudi aux investisseurs qu’un nouveau groupe de leaders du marché émergeait au milieu de la chute des actions technologiques.

“Le marché est enfin en mode de ralentissement mandaté par la Fed, où ce qui fonctionne, ce sont les actions résistantes à la récession d’entreprises rentables qui ont tendance à être assez généreuses avec leurs actionnaires”, a-t-il déclaré.

Voici la liste des industries de Cramer qui répondent à ces exigences :

Combustibles fossiles Soins de santé Voyager La défense Nourriture et boisson

Les commentaires de l’hôte de “Mad Money” interviennent après une saison de résultats difficile pour Big Tech. Amazon a annoncé des résultats et des revenus du troisième trimestre plus faibles que prévu et a publié jeudi des prévisions de ventes décevantes pour le quatrième trimestre.

Alphabet a raté mardi les prévisions de revenus et de bénéfices du troisième trimestre, tandis que Microsoft a publié des indications faibles qui ont fait chuter son action. Métaplates-formes manqué sur les résultats du troisième trimestre après la clôture de mercredi.

Cependant, un stock technologique vaut toujours la peine d’être possédé, selon Cramer.

Pomme a battu les prévisions de bénéfices et de revenus du quatrième trimestre jeudi après la cloche, bien qu’il ait été en deçà des services et des ventes d’iPhone.

Cramer a fait l’éloge de sa technologie, ajoutant que la société est beaucoup plus en phase avec ce que veulent les clients que le reste de Big Tech, ce qui rend son stock investissable. “Je dis toujours, possédez Apple, ne l’échangez pas”, a-t-il déclaré.

Avertissement : Cramer’s Charitable Trust détient des actions d’Alphabet, d’Amazon, de Microsoft, de Meta et d’Apple.