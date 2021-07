Jim Cramer impute la liquidation du marché à l’incapacité de contenir le delta spread

Jim Cramer de CNBC est sorti en balbutiement jeudi, accusant la liquidation du marché des gouvernements mondiaux et claquant les dirigeants de ne pas avoir maîtrisé la propagation d’une variante de Covid-19.

Les principales moyennes des actions américaines ont toutes plongé de près de 1% au cours de la session, faisant chuter les indices S&P 500 et Nasdaq Composite par rapport à des sommets records. Les problèmes de santé ont également entraîné une baisse des rendements obligataires à des niveaux jamais vus depuis février.

Les baisses peuvent être attribuées à la souche delta qui se propage rapidement à travers le monde, a déclaré Cramer.

« Je mets carrément cette braderie sur les genoux des politiciens du monde entier, car nous avons actuellement un échec de leadership mondial », a déclaré l’hôte de « Mad Money ».

« Ici en Amérique, nous faisons un bien meilleur travail pour faire vacciner les gens que la plupart des pays, mais nous avons foiré lorsque nous avons rendu le processus de vaccination volontaire. »

Cramer a fustigé que la Food and Drug Administration des États-Unis n’avait pas encore donné son approbation complète aux vaccins contre les coronavirus comme Moderna et Pfizer-BioNTech. Trois vaccins, dont une solution unique de Johnson & Johnson, ont été autorisés par l’agence pour une utilisation d’urgence pour lutter contre la crise sanitaire et administrés à des millions de personnes à travers le pays.

Pfizer a demandé l’approbation de la FDA pour son vaccin en mai, suivie d’une soumission par Moderna pour son propre produit en juin.

« Peut-être que vous pensez qu’il s’agit d’un détail technique, mais tant d’Américains ne font pas confiance aux vaccins et le manque d’approbation de la FDA n’aide certainement pas », a déclaré Cramer. « Je défie la FDA de s’expliquer et de s’expliquer sur leur comportement téméraire. »

La variante delta, qui a été découverte pour la première fois en Inde et se propage rapidement à travers le monde, est maintenant la souche dominante affectant la population américaine. Malgré les taux de vaccination élevés aux États-Unis par rapport à la plupart des autres pays, l’épidémie de delta ailleurs dans le monde pourrait laisser présager des éruptions dans les communautés ici, les taux de vaccination sont à la traîne.

Les experts de la santé affirment que les mandats de masques d’intérieur et les mesures de santé publique devront peut-être être rétablis pour ralentir la propagation de la variante delta dans le pays.

« Si nous maîtrisons les variantes du COVID en forçant les gens à se faire vacciner, je pense que les rendements obligataires et le marché boursier recommenceront à augmenter », a déclaré Cramer. « Je ne vois pas beaucoup d’espoir d’accélérer les vaccinations sans payer les gens ni les contraindre, ce qui ne se produira pas dans ce pays.