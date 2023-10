Jim Cramer fait l’éloge du nouveau choix du PDG de Walgreens et dit d’acheter les actions

Jim Cramer de CNBC a félicité mercredi le nouveau PDG de Alliance des bottes Walgreens affirmant que le vétéran de l’industrie, Tim Wentworth, est le bon choix pour diriger la chaîne de pharmacies en difficulté dans sa transition vers l’offre de davantage de services de soins de santé.

« Ce type est la vraie affaire. Je le salue et je pense qu’il peut vous amener à un prix plus élevé, et que les actions devraient être achetées – peut-être de manière agressive », a déclaré Cramer dans « Squawk on the Street ».

Wentworth, dont la nomination a été annoncée jeudi soir, était auparavant PDG d’Express Scripts, un gestionnaire de prestations pharmaceutiques acquis par l’assureur maladie. Cigna en 2018. Il est resté quelques années en tant que cadre chez Cigna.

Le premier jour de Wentworth à Walgreens est fixé au 23 octobre, moins de deux mois après que l’ancienne directrice générale Roz Brewer a quitté son poste. La société a déclaré qu’elle recherchait un nouveau PDG possédant une expérience « approfondie » dans le secteur des soins de santé.

Les actions de Walgreens ont augmenté de plus de 1 % mercredi, à 22,66 $. Cependant, jusqu’à présent en 2023, l’indice du Dow Jones Industrial Average est en baisse de près de 40 %.

« J’aime Wentworth, et il y a maintenant de l’espoir pour un titre que je n’avais aucun espoir », a déclaré Cramer.

Le portefeuille CNBC Investing Club ne détient pas Walgreens mais est exposé aux services de santé via Amazone qui a acheté une entreprise de soins primaires et possède une boutique de médicaments sur ordonnance en ligne.