Jim Cramer fait l’éloge de ses méga-capitalisations technologiques « Magnificent Seven » alors que les obligations augmentent

Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi aux investisseurs que même si la plupart des actions ne peuvent pas résister à « l’attraction gravitationnelle » du marché obligataire, plusieurs actions technologiques de premier plan à grande capitalisation disposant de liquidités en réserve sont capables de tenir le coup.

Cramer a fait référence à ce bloc de Nasdaq Composite actions comme ses Magnificent Seven, et ils incluent Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Nvidia, Tesla et Microsoft.

« Nous sommes dans une situation inhabituelle, mais la montée en flèche des rendements obligataires est une mauvaise nouvelle pour la grande majorité du marché. Les technologies à mégacapitalisation sont la seule grande exception. Vous voulez traverser ce moment difficile ? » » demanda Cramer. « Il vous faut les Sept Magnifiques, et puis le reste. »

Pour Cramer, peu d’entreprises disposent des bilans et de la demande de produits nécessaires pour résister à la concurrence sur le marché obligataire. Les actions des Magnificent Seven ne manquent pas d’argent, a-t-il déclaré, et « faisent en réalité une fortune grâce à leurs réserves de liquidités considérables ».

« C’est drôle, nous avions l’habitude de considérer leurs gigantesques liquidités et leurs tentatives de gestion de trésorerie pour essayer de générer un peu de revenu supplémentaire comme une sorte de perte de temps, une abstraction », a-t-il déclaré. « Maintenant, ils sont de grands gagnants et je pense que vous commencerez à voir un élément dans leurs trimestres, l’argent qu’ils gagnent avec leur trésorerie, qui pourrait enfin compenser une partie de leurs misérables pertes dues à ce dollar fort. »

Par exemple, les précieuses puces graphiques de Nvidia font l’envie de la plupart des entreprises intéressées par l’intelligence artificielle, même des autres mégacapitalisations technologiques, a déclaré Cramer. Microsoft, Alphabet, Meta et Apple ont accumulé de l’argent depuis des années et en récoltent désormais les fruits, a-t-il ajouté. Pour Cramer, ces actions n’ont plus à faire face à des inquiétudes concernant l’inflation ou la valeur à long terme. Lorsque le marché obligataire se calmera, a-t-il déclaré, ces entreprises seront reconnues pour leur solvabilité.