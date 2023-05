Jim Cramer explique quelles actions de croissance « juniors » surveiller

« Normalement, nous ne passons pas beaucoup de temps à nous concentrer sur ces noms à haut risque », a déclaré Cramer. « Mais ce soir, je veux rompre la forme et vous donner la liste père-fille-mère-fils, les stocks qui pourraient éventuellement s’avérer énormes, en supposant qu’ils s’avèrent être n’importe quoi. »

Cramer qualifie ces petites entreprises à croissance rapide d’actions de croissance « juniors », car elles sont parfaites pour les jeunes investisseurs. Comme il l’a dit aux étudiants de l’Université de Miami en février, les jeunes investisseurs peuvent se permettre de prendre plus de risques. Alors que les retraités pourraient être avisés de faire preuve de prudence lorsqu’ils investissent leurs économies, les jeunes investisseurs ont tout le temps de corriger leurs erreurs et d’attendre que de nouvelles entreprises gagnent du terrain.

Jeudi, Jim Cramer de CNBC a donné aux investisseurs des conseils sur les actions de croissance « junior », ou les jeunes entreprises qui peuvent présenter un risque plus élevé, mais qui ont un potentiel sérieux de rendement plus élevé.

Celsius : Cramer a qualifié jeudi Celsius l’une des boissons énergisantes les plus réussies de cette génération. Fondée en 2004, Celsius produit des boissons, des suppléments et des barres protéinées. Dans un rapport sur les résultats publié la semaine dernière, Celsius a enregistré des ventes record pour le premier trimestre, en hausse de 95 % d’une année sur l’autre et de 46 % par rapport au trimestre précédent.

« Je pense que Celsius pourrait être la prochaine Monster Beverage », a déclaré Cramer, ajoutant que Pepsico a pris une participation de 8,5% dans l’entreprise, donnant au fabricant de boissons « le genre de pedigree que nous recherchons ».