Jim Cramer explique pourquoi prendre sa retraite tôt est une erreur

Si vous prenez votre retraite trop tôt, “vous allez le payer pour le reste de votre vie”, prévient Jim Cramer, animateur de “Mad Money” et Investing Club de CNBC.

En effet, les personnes qui prennent leur retraite des décennies plus tôt auront probablement besoin de “beaucoup plus” d’argent économisé qu’elles ne le pensent, a déclaré Cramer à CNBC Make It. “Beaucoup de gens parient contre eux-mêmes. Ils parient sur leur durée de vie.”

Dans le même ordre d’idées, Cramer est sceptique à l’égard du mouvement connu sous le nom de FIRE, qui signifie “Financial Independence, Retire Early”. Avec FIRE, l’objectif est de placer autant de revenus que possible dans des investissements – entre 50% et 75% de vos revenus – afin que vous puissiez prendre votre retraite dès la trentaine ou la quarantaine.

“Je parle à beaucoup de gens qui veulent prendre une retraite anticipée”, dit Cramer. “Ils ne veulent pas quitter la terre sans faire des choses incroyables. Ils veulent gravir le Machu Picchu. Ils veulent voir les pyramides. Peut-être qu’ils veulent gravir l’Everest.”

Cependant, un tel style de vie coûte cher et peut facilement être déraillé par un certain nombre de dépenses qui peuvent survenir au cours des décennies de retraite, dit Cramer.

Par exemple, vous pourriez finir par posséder une belle maison que vous ne pouvez pas vous permettre, vouloir voyager plus que prévu ou développer un problème médical non couvert par votre assurance maladie. Bien que la sécurité sociale et l’assurance-maladie fournissent une aide financière à la retraite, ces programmes ne couvriront pas nécessairement toutes vos dettes médicales imprévues, si vous en avez, qui peuvent parfois coûter des dizaines de milliers de dollars.

En fin de compte, vous ne savez jamais vraiment de combien vous aurez besoin, surtout si vous prévoyez d’être à la retraite pendant plus de 30 ans, dit Cramer.

Vos besoins changent également à mesure que vous vieillissez, dit-il. Vous êtes peut-être décidé à prendre une retraite anticipée maintenant, pour décider plus tard que vous voulez dépenser de l’argent pour des choses qui améliorent votre qualité de vie, comme des voyages pour voir votre famille ou des cadeaux à vos enfants.

En prenant votre retraite trop tôt, vous n’aurez peut-être pas la flexibilité d’augmenter les retraits de vos fonds de retraite plus tard.

“Beaucoup de gens portent un jugement. Et le jugement est:” Je pourrai toujours me permettre “” la retraite, dit-il. Mais pour de nombreux retraités précoces, “vous ne le ferez pas”.

