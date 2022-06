Jim Cramer explique pourquoi la génération Z n’a aucune excuse pour ne pas investir son argent

Jim Cramer, hôte de « Mad Money » et Investing Club de CNBC, pense que si la génération Z est confrontée à des défis financiers, nombre de ses membres dépensent également trop d’argent pour des choses dont ils n’ont pas besoin.

Selon un récent sondage Deloitte.

Mais Cramer pense que les jeunes adultes peuvent faire un meilleur travail en investissant une partie de leur argent, même si ce n’est que quelques dollars.

« Ils semblent avoir beaucoup d’argent, même s’ils n’en ont pas beaucoup », dit Cramer. Il a remarqué que même si les jeunes travailleurs n’ont généralement pas beaucoup de pouvoir d’achat, ils dépensent quand même une part importante de ce qu’ils gagnent en achats discrétionnaires.

« Les jeunes doivent apprendre à être plus économes », a-t-il déclaré à CNBC Make It.

Dans un exemple, Cramer dit que les jeunes clients du restaurant new-yorkais qu’il possède dépensent de l’argent « comme s’il poussait sur un arbre ». Il a vu d’innombrables jeunes professionnels acheter tour après tour des margaritas à 14 $ après une journée de travail, bien qu’ils aient entendu leurs plaintes au sujet des prêts étudiants ou qu’ils n’aient pas assez d’argent à mettre de côté pour leur retraite.

« D’un côté, vous avez le droit d’avoir toutes les margaritas que vous voulez. Mais de l’autre, vous dites : ‘Je ne peux pas investir, j’ai des prêts étudiants' », explique Cramer. « Je pense que c’est contre-intuitif. Ils doivent changer leur façon de penser. »

« Je sais que vous pourriez dire, ‘Oh, Cramer est riche, je ne veux pas entendre sa conférence.’ Mais viviez-vous dans votre voiture du côté de l’Interstate 5 ? » demande-t-il, faisant référence à la période au début de la vingtaine où il vivait hors de sa voiture.

À l’époque, quand il dormait dans sa voiture, il plaçait encore 100 $ dans un fonds indiciel chaque mois, dit-il. Cramer a maintenu cela tout au long de ses 20 ans, investissant davantage chaque mois à mesure que ses revenus augmentaient. « J’ai mis cet argent de côté et cela a fait de moi un millionnaire », dit-il.

« Je n’appelle pas à quelque chose de draconien. Je ne dis pas de ne pas sortir. Ce que je dis, c’est : ne dépensez pas chaque semaine de l’argent que vous ne devriez pas avoir », a déclaré Cramer.

Au lieu de cela, il suggère de consacrer chaque mois une partie de ces dépenses discrétionnaires à des investissements. Il n’y a rien de mal à commencer petit, comme « l’équivalent d’aller voir deux films ou une bouteille de vin ».

« Il suffit de rester cohérent. Au fil du temps, les actions se sont révélées être un atout incroyable », déclare Cramer.

Les placements boursiers croissent à un rythme de environ 10% par an avant de tenir compte de l’inflation, et plus longtemps vous détenez l’investissement, plus il croît — une autre raison de commencer quand vous êtes jeune.

« Les gens disent toujours : ‘Je n’ai rien à investir, donc je ne peux pas investir.’ J’entends cela tout le temps de la part de personnes dans la vingtaine », déclare Cramer. Mais si vous avez quelques dollars à dépenser pour sortir, alors vous avez de l’argent à investir, soutient-il.

« Les gens ont un million d’excuses pour ne pas devenir riches. »

