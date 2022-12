Jim Cramer exhorte les investisseurs à quitter la crypto – “il n’est jamais trop tard”

Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi aux investisseurs qu’ils avaient encore le temps de vendre leurs avoirs en crypto-monnaie.

“Vous ne pouvez pas vous en vouloir et dire, ‘hé, il est trop tard pour vendre.’ La vérité est qu’il n’est jamais trop tard pour vendre une position horrible, et c’est ce que vous avez si vous possédez ces soi-disant actifs numériques”, a-t-il déclaré.

L’effondrement de FTX l’échange de crypto-monnaie en faillite qui valait 32 milliards de dollars à son apogée, a jeté l’espace cryptographique sous un examen minutieux et provoqué des pertes croissantes sur un marché qui a vu les actifs numériques être matraqués par les hausses des taux d’intérêt de la Réserve fédérale.

Cramer, qui a mis en garde contre le fait de rester dans des actifs spéculatifs pendant que la Fed continue de resserrer l’économie, a réitéré son argument et a déclaré que les investisseurs ne devraient pas être dupés par la capitalisation boursière gonflée de certaines pièces.

Il a ajouté qu’il s’attend à des noms plus marginaux, notamment XRP , dogcoin , Cardan et Polygone tomber beaucoup plus loin, peut-être jusqu’à zéro.

“Attache un soi-disant stablecoin qui est censé être en quelque sorte indexé sur le dollar, a toujours une capitalisation boursière de 65 milliards de dollars », a-t-il déclaré, ajoutant: “Il y a encore toute une industrie de boosters de crypto qui essaie désespérément de garder toutes ces choses en l’air – pas trop différente de ce qui s’est passé avec les mauvaises actions lors de l’effondrement des dotcom.”