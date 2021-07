Jim Cramer et d’autres partagent leur point de vue

Robinhood a fait ses débuts jeudi sur le Nasdaq, coté à 38 $ l’action.

Voici ce que les experts pensent de l’entreprise et de l’action.

Steve Weiss, directeur des investissements et associé directeur chez Short Hills Capital, démystifie certains des mythes qu’il voit autour de l’entreprise.

« N° 1, ce ne sont pas des perturbateurs. Ils se lancent dans une entreprise et proposent des prix gratuits, ce que font beaucoup, beaucoup d’autres. Donc, je ne pense pas qu’ils soient un perturbateur. Non . 2, ils n’ont pas démocratisé l’investissement. Cela s’est démocratisé il y a très, très longtemps et ils parlent des deux côtés de leur bouche parce qu’ils vont posséder, je crois, environ 16% de l’entreprise, mais contrôler plus de 60 % des voix. Alors, allons là où sont leurs intentions, ce qui n’est pas un actionnaire, une voix. C’est vraiment une mauvaise gouvernance. Maintenant, je ne pense pas [CEO] Vlad [Tenev] – il a fait un excellent travail jusqu’à ce point, mais Dieu merci pour la pandémie pour eux car cela a alimenté la croissance. Ils se cognaient, ils grandissaient, mais vous ne pouvez pas considérer cette entreprise comme un perturbateur alors qu’elle ne l’est pas. Vous devez le valoriser en le comparant aux autres qui offrent une gamme de services beaucoup plus large. »

Anastasia Amoroso, stratège en chef des investissements chez iCapital Network, a déclaré que le moment de l’introduction en bourse de Robinhood semblait favorable.

« C’est un environnement brûlant pour les introductions en bourse. … L’évaluation de cette introduction en bourse particulière n’est pas si déformée par rapport à la réalité que nous voyons pour certains des noms de la fintech. Je sais que vous pouvez la comparer à Schwab et à certains des d’autres, mais la réalité est que la trajectoire de croissance d’un nom comme celui-ci est bien, bien supérieure à ce que nous avons vu pour certains des autres noms. Alors, je vais vous donner un exemple. L’introduction en bourse moyenne l’année dernière au le moment de la fixation du prix était de 2½ fois le prix qu’il avait lors du dernier tour précédent, 2½ fois. Et cette introduction en bourse a été évaluée à environ 2,7 fois. Donc, c’est un peu cher, mais ce n’est en fait pas si cher. Et si vous le regardez en termes de multiple de revenus sur cette entreprise en particulier, c’est environ 25 fois, ce qui, encore une fois, c’est un peu élevé, mais vu l’intérêt qu’il y a pour les noms de fintech, cela ne me surprend pas. «

Jim Cramer, animateur de « Mad Money » sur CNBC, a déclaré que la société devait faire face à sa juste part de problèmes.

« Je pense que nous savons tous qu’ils ont eu des problèmes. Ils doivent évoluer dans ce sens. Écoutez, je ne vais pas défendre beaucoup de choses. Je veux dire, il y a une page de controverses dans l’article d’Atlantic Equities qui est… dévastatrice si vous l’avez lu. Vous ne posséderiez jamais l’action. Mais… je suppose que ce que je dis, c’est que nous ne pensons pas que l’application a perturbé les choses, mais il y a beaucoup de gens dans cette industrie qui souhaitent avoir ces 22 millions [users]. »

Le PDG de Ritholtz Wealth Management, Josh Brown, ne l’achèterait pas ici, bien qu’il le surveille de près.

« Personnellement, je ne suis pas intéressé à le posséder, mais je suis fasciné par l’histoire et tout ce qu’ils ont construit. Je pense que cela a vraiment commencé comme un arbitrage réglementaire. L’astuce était de devenir assez gros assez rapidement avant tout le monde savait ce qui se passait. Et ils viennent de payer une grosse amende liée à certains de ces arbitrages réglementaires, alors, peut-être qu’ils vont nettoyer leur loi. Mais en fin de compte, ce n’est pas une entreprise d’investissement. C’est le jeu en ligne. Si Je voulais investir dans cela, je serais probablement plus intéressé par DraftKings. Je ne vois pas vraiment cela comme étant largement supérieur de quelque façon que ce soit aux autres maisons de courtage cotées en bourse. En fait, c’est inférieur à bien des égards. Le client médian de Robinhood a un solde de 240 $ sur son compte. La moyenne est d’environ 5 000 $. Vous comparez cette mesure avec un Charles Schwab et vous diriez simplement : « Je veux posséder Schwab ». Cela va avoir une évaluation scandaleuse en raison de la vitesse à laquelle cela se développe, et c’est indéniable. Vous ne pouvez pas leur enlever cela. Mais qu’est-ce qu’ils grandissent vraiment ? Et si vous retirez le paiement pour le flux de commandes, si vous dites, « D’accord, 75 % des revenus de cette entreprise sont des paiements pour le flux de commandes », ce qui permet essentiellement à un groupe d’investisseurs de profiter d’un autre groupe d’investisseurs, si c’est toute l’affaire, je ne suis pas sûr que ce soit le genre de chose dans lequel je veux personnellement investir. Je voudrais également noter que… une grande partie de la croissance des revenus au cours de l’année dernière est due à des choses comme le dogecoin. Ainsi, vous pourriez faire valoir qu’il y en aura plus à l’avenir et que les marges du crypto trading resteront élevées. J’en doute. «

