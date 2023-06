Jim Cramer énumère les raisons de réserver des bénéfices sur ce noble marché boursier

Personne ne veut quitter une bonne fête, encore moins moi. Mais la bonne nouvelle, c’est que la bourse n’est pas de la partie. Vous n’êtes pas obligé de tout quitter d’un coup. Vous pouvez sortir un peu, si la fête devient trop chaude, puis revenir quand vous pensez que c’est plus approprié. Bien sûr, vous devez redonner du bouillon, de préférence le type le plus surchauffé, mais cela ne devrait jamais être un problème. Permettez-moi de vous donner un exemple parfait de ce que je veux dire. Samedi, ma femme, Lisa, et moi avons signé des bouteilles de son mezcal, Fosforo, dans un endroit formidable de Long Island, The Wine Guy. Nous avons eu une foule à guichets fermés et parmi les amateurs de mezcal se trouvaient de nombreux membres du CNBC Investing Club. C’est toujours une chose spectaculaire de rencontrer autant d’entre vous (d’où mon désir d’avoir un week-end à Vegas ou une croisière, où nous pouvons tous nous rencontrer et avoir des cours et enseigner et apprendre les uns des autres). Quelque chose d’assez étonnant s’est produit. J’ai appris combien d’entre vous avaient gagné des centaines de milliers, voire des millions de dollars sur Nvidia (NVDA). C’était une époque assez incroyable. Avec chaque personne qui avait acheté Nvidia, souvent après que j’ai renommé mon défunt chien de sauvetage Nvidia, je leur ai rappelé que nous n’avions pas gagné d’argent tant que nous n’avions pas retiré quelque chose de la table. Je suis certainement au courant de la doctrine « possèdez-le, ne l’échangez pas » qui nous a amenés ici. Mais c’est une interdiscipline de s’en souvenir et vous devez donc retirer quelque chose comme un compromis que peu veulent faire. Mais il faut le faire. Cela m’amène à la missive de ce week-end. Contrairement aux compressions courtes ridicules qui ont provoqué le stock de meme de GameStop (GME) il y a 2 ans et demi, le marché actuel a du sens. Nous sommes tous censés aimer un élargissement de la bande, englobant les soins de santé, l’industrie, les transports, la finance, etc., pour aller au-delà de la technologie. Nous sommes également censés aimer la technologie au-delà des Magnificent Seven : Alphabet (GOOGL), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Meta Platforms (META), Microsoft (MSFT), Tesla (TSLA) et, bien sûr, Nvidia. (Tous sont des noms de Club sauf Tesla. Dans les automobiles, nous aimons et possédons Ford (F), qui a tranquillement zoomé plus haut comme nous l’avons écrit la semaine dernière.) Mais il y a un vrai problème ici. L’élargissement du marché doit s’accompagner d’une amélioration à la fois de la macroéconomie et de la microéconomie et/ou des fondamentaux plus larges et de la fortune des entreprises individuelles. Nous devons nous remettre en question ici. L’un ou l’autre a-t-il changé ? Ou agissons-nous simplement pour soulager le compromis du gouvernement sur l’accord sur le plafond de la dette et la pause potentielle de la hausse des taux d’intérêt de la Réserve fédérale, qui pourrait s’accompagner d’une rhétorique accablante ? Autant que j’aimerais que ce soit le cas, rien n’est vraiment mieux. Pour que la Fed plaide légitimement en faveur d’un saut lors de sa réunion de juin dans la semaine à venir, vous devez avoir des signes d’un ralentissement réel de l’économie qui a un impact sur l’impact quotidien de la personne qui travaille. Ou, pour le dire simplement, quelque chose de mauvais doit se produire qui est plus large que ce que nous avons eu avec la mini-crise bancaire à la fin de l’hiver. A-t-il? Je ne pense pas. Les salaires sont stables. Ils ont besoin de battre en retraite. Les prix des maisons sont en hausse. Ils doivent descendre. Les loyers sont plus élevés. ils doivent être plus bas. Les prix des aliments se sont stabilisés et ont recommencé à augmenter. La vigueur des voyages et des divertissements démontre qu’il y a encore trop de liquidités dans le système. La facilité avec laquelle les gens peuvent trouver un emploi nous dit que nous ne sommes pas dans une situation où les salaires vont baisser. Bien sûr, certaines choses vont bien. Les prix des voitures d’occasion ont chuté d’un chiffre. Nous avons des réductions pour la première fois sur les voitures neuves, un développement qui vient de se produire ce mois-ci. Nous avons de nouveau des prêts étudiants en jeu, et cela pourrait être le meilleur ami de la Fed. Vous pourriez avoir des millions de personnes sur le marché du travail pour faire face à ces paiements. Nous avons également une toute nouvelle classe qui arrive sur le marché du travail. Cependant, il faut dire qu’il y a tellement d’argent de relance qui entre dans l’économie qu’il sera encore trop facile de trouver un emploi. Et le fait que les gens travaillent encore à la maison les vendredis et souvent les lundis n’est pas le signe d’une toute nouvelle façon de faire son travail. C’est un signe qu’il est beaucoup trop facile de changer d’emploi pour des salaires plus élevés. Tout cela pourrait être capturé dans l’indice des prix à la consommation (IPC) du gouvernement publié mardi matin, le premier jour de la réunion de la Fed. (L’indice des prix à la production est publié mercredi matin, quelques heures seulement avant que la Fed ne termine sa réunion et ne rende sa décision sur les taux dans l’après-midi, suivie de la conférence de presse du président Jerome Powell.) Un IPC plus chaud que prévu est quelque chose que je redoute si seulement car un chaud se moquera d’un saut le lendemain. Côté micro, il n’y a pas grand chose de bon à signaler. Home Depot (HD) tient cette semaine une réunion d’analystes après son trimestre décevant. La direction devra-t-elle encore réduire les effectifs ? Ou raconteront-ils une histoire positive sur la rénovation et la rénovation parce que les gens ne quittent pas leur maison en raison de leurs hypothèques bloquées si basses avant la flambée qu’il est insensé pour eux de partir ? Au-delà de cela, nous pouvons voir les moteurs de l’économie ralentir. Les banques prêtent moins et paieront davantage la FDIC. Les industriels, s’ils ne sont pas impliqués dans l’aérospatiale ou les infrastructures, n’ont pas des fondamentaux plus solides qu’au dernier trimestre. Oui, la technologie s’est stabilisée, mais les actions en dehors des Magnificent Seven évoluent parce qu’elles ont pivoté vers la rentabilité et n’ont plus vu leur nombre diminuer. Est-ce une bonne raison pour monter plus haut ? Avant de dire « aussi bon que n’importe lequel », rappelez-vous que nous n’avons pas eu suffisamment de nouvelles offres publiques initiales (IPO) pour obtenir de nouveaux clients l’argent dont ils ont besoin pour acheter des logiciels d’entreprise. Et, bien sûr, nous devons garder à l’esprit que même si l’intelligence artificielle (IA) est importante en ce moment, elle n’a d’importance que pour une poignée d’entreprises qui essaient frénétiquement d’obtenir les cartes H-100 de Nvidia afin de DÉCOUVRIR ce qui peut être fait avec l’IA . Les cas d’utilisation sont encore rares malgré la trompette sans fin des merveilleux changements qu’il a apportés. De merveilleux changements dans mon monde signifient une accélération de la croissance à moindre coût. La seule entreprise qui correspond à une telle représentation est, oui, Nvidia. Amazon a-t-il vraiment suffisamment de clients pour faire en sorte que son unité cloud Amazon Web Services (AWS) cesse de ralentir, simplement parce que l’IA produit un si bon retour ? Avez-vous entendu parler d’une entreprise avec un meilleur retour sur investissement grâce à l’IA ? Pour moi, Club holding Palo Alto Networks (PANW) a. Peut-être que Broadcom (AVGO) et Club Bullpen s’appellent Marvell (MRVL) ? Oui, pas assez pour faire le travail. Maintenant, l’une des raisons pour lesquelles le S & P 500 a pu gérer quatre semaines consécutives de gains est l’absence de nouvelles couplée à l’accord sur le plafond de la dette. L’argent en marge craignant la catastrophe d’un défaut a été mis à contribution rapidement. Le short est totalement routé. Il y a suffisamment de bavardages positifs, en particulier avec les Seven, pour que vous pensiez que nous sommes dans un vaste marché construit sur des bases solides. Mais réfléchissons à cela. Qu’est-ce qui a été construit au-delà de nouveaux sommets ? Me bat. Alors qu’est-ce que tout cela signifie? Je pense que cela signifie quelque chose de pas périlleux mais quelque chose de trouble. De toute évidence, si l’IPC est cool, nous avons plus à déchirer. Si la Fed est douce, nous avons plus à voler. Si Home Depot dit que les choses se sont améliorées, nous avons une plus grande liste d’achats. Si la Chine a quelques bons chiffres au-delà d’un ensemble solide d’indicateurs de fret baltique, nous pourrions être d’accord. Si le pétrole peut faire preuve de force, si le cuivre peut faire preuve de résilience, nous pourrions avoir un contexte fondamental plus solide. Pour moi, cependant, c’est beaucoup de « si ». Cela signifie que d’ici la réunion du Club de mercredi, juste avant l’annonce des taux de la Fed, nous pourrions avoir un contexte suggérant que nous méritons d’élargir. À l’heure actuelle, cependant, dans presque tous les secteurs que je suis, il y a un ou deux titres qui mènent et pas assez de suiveurs. C’est pourquoi je reviens à l’idée de faire ce que nous appelions le « schnitzeling » dans mon ancien fonds spéculatif, un simple processus de retrait pour faire en sorte que si les « si » ne se matérialisent pas de manière positive, nous ne sommes pas démunis et hors de nous-mêmes. Souvenez-vous des gens qui font la queue chez The Wine Guy for Fosforo. Si on monte d’ici, c’est bien. Si nous descendons d’ici, nous sommes sans l’aide du macro ou du micro. Je ne peux pas penser à une raison de NE PAS prendre de bénéfices comme nous l’avons fait autre qu’un pari que nous aurons cinq semaines consécutives de gains S & P 500 parce que ça fait du bien. J’ai appris à ne pas faire confiance à « se sentir bien ». Il procède souvent « se sent mal ». Souvent mais pas toujours. Si nous obtenons un rallye continu, aurons-nous vraiment l’impression que nous l’avons manqué si nous schnitzel? Non. Jusqu’à la réunion du club de mercredi, vous connaissez mon état d’esprit. Rien n’est garanti. J’insiste quand j’ai tort, pas quand j’ai raison. Peut-être que dans une semaine, je pourrai dire : « C’était mal d’enlever un peu de stock. » Mais cela semble être une inquiétude stupide. Ainsi, alors que nous recherchons un nouveau nom pour commencer une position parce qu’il est peut-être encore en baisse et que les fondamentaux ont effectivement changé, nous devons prendre quelques gains et en être reconnaissants. Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. 