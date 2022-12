Jim Cramer dit qu’il s’attend à “de nombreux licenciements” dans les entreprises après Noël

Jim Cramer de CNBC a prédit mardi que davantage d’entreprises réduiraient leurs effectifs après la période des fêtes.

“Je suis sûr qu’il y aura de nombreux licenciements après Noël. Je ne veux pas pointer du doigt les détaillants les plus susceptibles d’être mis en faillite à la fin des vacances, mais je veux que les gens réalisent que , d’une certaine manière, notre économie actuelle à forte inflation est un problème de grande qualité”, a-t-il déclaré.

Un nombre croissant d’entreprises de tous les secteurs ont réduit leur effectif cette année dans le but de contrôler leurs dépenses dans une économie en déclin. PepsiCo est l’une des dernières entreprises à réduire ses effectifs suite à des coupes chez ses pairs de l’alimentation et des boissons, Beyond Meat, Impossible Foods et son rival Coca-Cola.

Le taux d’annonces de licenciements chez les employeurs américains le mois dernier était plus de cinq fois supérieur à celui de l’année précédente, selon un rapport de Challenger, Gray & Christmas. Les entreprises technologiques, dont la croissance astronomique ces dernières années a été mise à mal par les hausses de taux d’intérêt de la Réserve fédérale, ont mené les licenciements du mois dernier.

Pourtant, le nombre total de licenciements cette année est le deuxième plus bas depuis que l’entreprise a commencé à suivre les mesures en 1993. Cramer a attribué le manque de suppressions d’emplois au fait que de nombreuses entreprises ont réussi à rester à flot – un fait qui pourrait changer l’année prochaine.

“Même les nouvelles entreprises publiques les plus marginales continuent de marcher. On pourrait penser que certains de ces noms SPAC manqueraient bientôt d’argent”, a-t-il déclaré.