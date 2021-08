Jim Cramer dit qu’il reste confiant dans l’économie américaine malgré la hausse du delta de Covid

Jim Cramer de CNBC a déclaré mercredi qu’il restait confiant dans l’économie américaine dans les mois à venir malgré l’augmentation significative des infections à Covid delta récemment.

Alors que Wall Street cherche à comprendre la force de la reprise, l’animateur de « Mad Money » a déclaré qu’il se concentrait sur les résultats trimestriels des fiducies de placement immobilier et des dirigeants de ces entreprises. D’autres domaines, comme le logement et le marché automobile, présentent actuellement trop de distorsions, a déclaré Cramer.

« [REITS] avoir beaucoup en jeu. Eux et leurs locataires doivent prendre non pas des engagements à court terme basés sur Covid… « , a déclaré Cramer.

« C’est l’un des meilleurs environnements de l’histoire pour l’immobilier commercial. De Kimco pour les centres commerciaux, Tanger pour les magasins d’usine, Simon Property pour les centres commerciaux, Federal Realty pour les centres commerciaux, eh bien, tout va bien », a déclaré Cramer, notant Federal Realty juste a relevé mercredi soir ses prévisions de bénéfices pour 2021 lors de la publication des résultats du deuxième trimestre.

Cramer a également souligné les commentaires plus tôt cette semaine du PDG de Simon Property Group, David Simon, qui a déclaré aux analystes que les ventes au détail dans ses propriétés en juin étaient égales aux niveaux de juin 2019.

« Lorsque Tanger, la société de magasins d’usine, a annoncé hier qu’elle s’était sentie obligée d’augmenter considérablement ses prévisions. Encore une fois, vous ne dépassez pas les prévisions pour l’année complète à moins d’être confiant », a déclaré Cramer.

Les FPI susmentionnées traitent toutes avec différents types de locataires, a déclaré Cramer, affirmant qu’il est « encourageant » pour les investisseurs que la direction soit positive pour l’année prochaine, même à un moment où d’autres sont incertains des perspectives économiques. Les dépenses de consommation représentent une grande partie de l’activité économique américaine.

« Quand tant de types de détaillants différents prédisent un environnement de consommation sain qui se renforce, et non pas, au jour le jour, la semaine, le mois et l’année, qui sommes-nous pour dire qu’ils ont tort ? » dit Cramer. « Je sais que ces chiffres de Covid sont effrayants … mais les personnes qui prennent le virus au sérieux sont déjà immunisées et les personnes qui ne le prennent pas au sérieux ne changeront pas leur comportement même au milieu d’une épidémie grave, ce qui signifie que le l’économie devrait finir par aller bien, sinon plus forte qu’on ne le pense. »