Jim Cramer dit qu’il est peut-être trop tard pour que certains se lancent dans l’action

Jim Cramer de CNBC a parlé mardi aux investisseurs de la reprise du marché en dehors de la sphère technologique, ainsi que du rapport sur l’indice des prix à la consommation faible du matin. Pour Cramer, mardi était un « jailbreak », beaucoup laissant derrière eux Treasurys pour revenir sur le marché, et d’autres cherchant à transférer de l’argent de la technologie vers de nouvelles actions à croissance rapide.

Cramer a estimé que beaucoup n’appréciaient pas les « victoires laides » ou les victoires serrées du marché au cours des dernières semaines.

« Les grands stratèges commencent enfin à se familiariser avec ce marché », a déclaré Cramer. « Je dis simplement que le rapport risque / récompense a changé. L’argent mis de côté veut parce qu’ils n’ont pas compté les victoires bâclées que nous avons eues pendant des mois. »

Si vous n’êtes pas déjà investi dans de nombreuses entreprises non technologiques qui commencent à se rallier, Cramer pense qu’il est peut-être trop tard, car l’argent relativement facile a déjà été gagné.

« Je ne pense pas que vous gagniez autant d’argent en venant ici », a déclaré Cramer. « À ce stade, vous devez attendre, car ces Johnny-come-latelies ne sont pas destinés à de gros gains, ils ne le sont jamais. »

Cramer a souligné chenille , un fabricant d’équipements de construction en hausse de plus de 3 % à la clôture de mardi. L’action Caterpillar était à 206 dollars fin mai, alors que beaucoup étaient convaincus que la récession était inévitable et que ce ne serait pas un bon achat, a-t-il déclaré. À peine deux semaines plus tard, il a grimpé à 245 $.

« Lorsque le classement est affiché, ceux qui sont arrivés aujourd’hui sont vraiment ceux qui croient qu’ils n’ont pas manqué Caterpillar, qu’ils n’ont pas manqué Apple, qu’ils n’ont pas manqué Microsoft, qu’ils n’ont pas manqué Oracle, ils n’ont pas manqué ‘ Nvidia ne me manque même pas, mon chien », a déclaré Cramer. « Et tu sais quoi? Ils l’ont fait. Ils sont en retard à la fête ici, mais d’une manière ou d’une autre ils se sont convaincus qu’ils sont en avance. »