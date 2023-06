Jim Cramer dit que l’IA générative vaut le battage médiatique

Jim Cramer de CNBC a déclaré jeudi aux investisseurs qu’avant tout, ils ne devraient pas sous-estimer le pouvoir de transformation de l’intelligence artificielle générative, car elle a le potentiel de révolutionner la plupart des industries, de la fabrication automobile à la restauration rapide.

« Ce soir, je veux expliquer pourquoi les taureaux de l’IA pourraient en fait avoir raison », a déclaré Cramer. « Je veux parler des raisons pour lesquelles les ours ont probablement tort. »

L’action Adobe a grimpé en flèche jeudi, avec des actions en hausse de près de 5 % à la clôture du marché. Cramer a dit que c’est parce que Adobe Le logiciel de — à savoir son programme Firefly — peut être bien utilisé avec les superordinateurs qui sont au cœur de la révolution de l’IA.

Cramer a souligné que vous ne devriez pas vous enliser dans la manière éthérée et macro dont de nombreuses autorités discutent du potentiel de l’IA. À lui seul, Firefly d’Adobe pourrait permettre à l’entreprise d’économiser énormément de temps et d’argent, et ce n’est pas parce que nous ne sommes pas encore sûrs des détails que nous devons écarter une innovation aussi révolutionnaire, a déclaré Cramer.

Cramer référencé Nvidia Discours Computex du PDG Jensen Huang à Taïwan, où il a déclaré que l’IA aura l’impact le plus significatif sur l’activité de fabrication d’usines. Bien que l’industrie ne soit pas toujours aux yeux du public, Cramer a dit aux téléspectateurs de se rappeler qu’il s’agit d’une industrie de plusieurs billions de dollars et la plus grande au monde.

L’IA a le pouvoir de créer des jumeaux numériques d’entités telles que des usines, afin que les entreprises puissent économiser énormément de temps et d’argent en effectuant des changements via des jumeaux artificiels au lieu de laisser les choses se dérouler dans la vie réelle. Le constructeur automobile BMW est sur le point de lancer la construction de la première usine imaginée avec un tel jumeau numérique.

« Alors, qu’est-ce que ça vaut? Encore une fois, nous ne sommes pas en mesure de le calculer, bon sang », a déclaré Cramer. « Cependant, si vous supprimez la plus grande quantité de frictions de la plus grande industrie du monde, vous pourriez voir un impact réel sur le PIB, ce n’est pas un non-sens. »

Cramer a également rappelé au public le potentiel de l’IA dans tous les secteurs. Chaîne de restauration rapide Jack dans la boîte utilise déjà l’IA dans ses emplacements de service au volant, ce qui, selon le PDG Darin Harris, permet d’économiser sur le coût des employés et parvient en fait à vendre plus efficacement aux clients.

« Voici l’essentiel : lorsque vous considérez l’ampleur de l’opportunité interentreprises, vous pouvez voir pourquoi l’IA pourrait valoir bien plus que ce que la plupart des gens pensent, même s’il est trop tôt pour calculer les chiffres exacts », a déclaré Cramer.

« Je sais qu’il y a beaucoup de battage médiatique ici et dans certains cas individuels, c’est exagéré, mais quiconque vous dit que le thème de l’IA est un pur battage médiatique – cette personne ne fait que se tromper. »