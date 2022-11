Jim Cramer dit que les vendeurs “épuisés” sont à l’origine de la force du marché

Jim Cramer de CNBC a déclaré jeudi que les actions sont restées largement résistantes ces derniers temps parce que les investisseurs restant sur le marché sont là pour rester.

“Les vendeurs sont épuisés. Les actionnaires restants, ils sont peut-être là pour le long terme. C’est pourquoi il y a tant d’argent dans les fonds indiciels. Les gens ne veulent pas négocier. Ils veulent juste posséder et posséder et posséder encore plus, ” il a dit.

Les actions ont fermé jeudi mais ont réussi à rebondir après les creux atteints plus tôt dans la journée après que le président fédéral de Saint-Louis, James Bullard, a déclaré dans un discours que la banque centrale n’avait pas suffisamment contenu l’inflation.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 7,51 points, ou 0,02%, après avoir chuté de 314 points au cours de la séance de bourse. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite ont respectivement reculé de 0,31 % et 0,35 %.

Cramer a également souligné que le marché est resté résilient même pendant l’effondrement de FTX. L’échange de crypto-monnaie, autrefois évalué à 32 milliards de dollars, a déposé son bilan la semaine dernière.

Bien qu’il y ait plusieurs raisons pour lesquelles le marché a pu ignorer la catastrophe de la cryptographie, la plus importante est enracinée dans la lassitude des investisseurs, a-t-il déclaré. “Personne ne se soucie de la crypto parce que nous sommes déjà dans un marché baissier depuis un an.”

Cramer a ajouté que cette mentalité s’étend au sentiment des investisseurs envers le marché plus large.

“Wall Street s’habitue à la faiblesse. En fait, je pense que nous devenons insensibles tant que nous ne sommes pas confrontés à un risque systémique”, a-t-il déclaré.