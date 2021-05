Jim Cramer dit que les investisseurs peuvent toujours profiter de la reprise de Covid

Jim Cramer de CNBC a déclaré jeudi que la forme spécifique de la reprise économique américaine était de plus en plus présente et que, en ce qui concerne le marché boursier, elle était plus forte que la plupart des prévisions au cours des premiers jours de la pandémie de coronavirus.

« Nous n’avons pas pu décider, cherchons-nous une reprise en forme de L ou peut-être est-ce un U, peut-être est-ce un W, peut-être est-ce un V? Mais il s’avère que la lettre sur laquelle nous avons atterri n’existe pas à moins que vous n’ayez mauvaise écriture », a déclaré l’animateur de« Mad Money ».

C’est parce que la reprise de Covid s’est déroulée « bien, bien mieux que presque n’importe quel homme d’affaires prévu », a déclaré Cramer.

Jeudi, le Dow Jones Industrial Average a enregistré une clôture record de 34 548,53.

La reprise actuelle a plutôt la forme d’un «super V», selon Cramer, «avec le côté droit presque droit vers le haut, nous emmenant bien au-dessus de l’endroit où nous étions avant la pandémie».

« C’est la situation maintenant: nous avons une économie en proie à des pénuries parce que nous avons toujours eu les mauvaises lettres – personne n’a vu ce genre de force venir », a déclaré Cramer, soulignant la pénurie de semi-conducteurs et la hausse des coûts du bois comme deux exemples.

Il y a plusieurs raisons au rebond robuste, a déclaré Cramer, à commencer par la relance budgétaire du Congrès et la politique très accommodante de la Réserve fédérale. Puis, à l’automne, la prise de conscience que les vaccins Covid étaient couronnés de succès et susceptibles d’être bientôt déployés a ajouté à l’optimisme des investisseurs, a déclaré Cramer.

« Les implications du super V se réalisent enfin, et les gains sont rapides et furieux, mais seulement pour une très petite partie du marché où il n’y a pas de nouvelle action en cours de création, juste des rachats qui retirent d’anciennes actions », a-t-il déclaré. « Cette rareté crée une valeur énorme, du moins pour ceux d’entre vous qui connaissent l’alphabet quand vous le voyez. »