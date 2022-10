Jim Cramer dit que les actions bancaires pourraient être les nouveaux leaders du marché

Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi que les actions financières remplaçaient les noms technologiques en tant que nouveaux leaders du marché.

“J’ai toujours pensé que le groupe avait le potentiel de redevenir un leader, mais les banques n’ont jamais pu y parvenir car la Fed a maintenu les taux si bas qu’il leur était difficile de gagner de l’argent. Maintenant, c’est fini”, a-t-il déclaré.

Les actions technologiques ont grimpé en flèche en 2021 au plus fort de la pandémie grâce à des taux d’intérêt bas qui ont permis aux investisseurs de parier sur des entreprises à haut risque et à forte croissance.

Ces noms ont été martelés cette année après que la Réserve fédérale a commencé à augmenter les taux d’intérêt afin de réduire l’inflation persistante, poussant les investisseurs vers des actions de défense à faible risque qui peuvent mieux résister aux turbulences du marché. Maintenant, les banques voient les avantages de taux plus élevés, selon Cramer.

“La Fed permet à ces entreprises de gagner une tonne d’argent en ne vous payant presque rien pour vos dépôts, puis en réinvestissant cet argent sans risque dans des bons du Trésor à court terme”, a-t-il expliqué.

La banque centrale n’arrêtera probablement pas de sitôt sa campagne de hausse des taux. Les responsables ont noté que les augmentations se poursuivraient jusqu’à ce que l’inflation montre des signes clairs de ralentissement, selon le procès-verbal de la réunion de septembre de la Fed.

L’animateur de “Mad Money” a reconnu que le chômage augmenterait si la banque centrale ramenait le taux des fonds fédéraux à près de 5%, ce qui pourrait entraîner un nombre élevé de créances douteuses pour les banques. Cependant, il estime que les banques seraient en mesure de compenser tout dommage.

“Il y aura plus de défauts de paiement et d’impayés, mais la marge nette d’intérêts … l’expansion fera plus que compenser cela,“ il a dit.