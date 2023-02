Jim Cramer dit que l’économie se dirige vers un atterrissage en douceur

Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi aux investisseurs qu’il pensait que la Réserve fédérale conduirait l’économie à un atterrissage en douceur.

“Le seul résultat est un atterrissage en douceur de l’économie, ce qui signifie qu’il est insensé de vendre maintenant puisque vous finirez par racheter ces mêmes actions à des niveaux plus élevés afin d’anticiper le tournant de 2024”, a-t-il déclaré.

Les actions ont chuté lundi alors que les investisseurs se méfiaient de la hausse des rendements obligataires. Les rendements des obligations du Trésor ont augmenté, le rendement à 10 ans augmentant de près de 11 points de base à 3,64 % et le rendement à 2 ans augmentant d’environ 18 points de base à 4,48 %. Les rendements et les prix évoluent en sens inverse.

Cramer, qui a déclaré ces dernières semaines que le marché était en mode haussier, a doublé sa position malgré les mouvements inquiétants des rendements obligataires.

“J’irais même jusqu’à dire que le marché obligataire a tort… les rendements obligataires à long terme sont inférieurs à ceux à court[-term] ceux, signalant une récession, et je pense que c’est tout simplement incorrect », a-t-il déclaré.

Cramer a ajouté que l’une des principales raisons pour lesquelles il ne s’attend pas à un atterrissage brutal est le rapport sur l’emploi de janvier plus fort que prévu. La masse salariale non agricole a augmenté de 517 000 le mois dernier, dépassant de loin l’estimation du Dow Jones de 187 000 et le gain de décembre de 260 000.

“Ce chiffre soutient sans équivoque la notion d’un atterrissage en douceur. Vous ne pouvez tout simplement pas obtenir un atterrissage brutal lorsque vous voyez autant de création d’emplois”, a-t-il déclaré.