Jim Cramer dit que le rallye du marché de mercredi était “basé sur un rêve”

Jim Cramer de CNBC a déclaré que le rallye de mercredi inversera probablement sa trajectoire dès qu’un responsable de la Réserve fédérale rappellera à Wall Street sa position belliciste contre l’inflation.

“Au moment où un chef de la Fed expliquera l’évidence, les gains d’aujourd’hui disparaîtront en effet parce qu’ils sont incompatibles avec les tentatives de la Fed de contrôler l’inflation. Ce rallye était basé sur un rêve”, a-t-il déclaré.

Les actions ont augmenté mercredi alors que la Banque d’Angleterre a annoncé qu’elle rachèterait des obligations pour stabiliser le marché des devises, un jour après que le S&P 500 ait atteint un nouveau creux sur le marché baissier.

Le Trésor à deux ans est également passé d’un rendement d’environ 4,3% à 4,1% dans ce que Cramer a appelé un renversement “étonnant”.

“C’était comme si tout le marché baissier s’était transformé en marché haussier parce que la banque centrale d’un autre pays – pas notre banque centrale – avait renoncé à lutter contre l’inflation”, a-t-il déclaré.

Et tandis que la Banque d’Angleterre semble avoir au moins temporairement abandonné ses efforts pour resserrer l’économie, Cramer a averti qu’il est peu probable que la Fed fasse de même, d’autant plus qu’elle veut que les prix et le pouvoir d’achat des gens baissent.

“Dans les deux prochains jours, nous allons probablement entendre un groupe de responsables de la Fed qui nieront qu’ils vont cligner des yeux et insisteront sur le fait qu’ils ont le courage de lutter contre l’inflation”, il a dit.