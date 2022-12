Jim Cramer dit que le “pire des 3 mondes” a contribué à la baisse des actions jeudi

Jim Cramer de CNBC a décrit trois raisons pour lesquelles les marchés ont perdu un rallye de courte durée jeudi.

Si l’économie se refroidissait, si le marché boursier était plus bas et si les taux d’intérêt étaient plus élevés avant de glisser, les choses seraient différentes, a déclaré Cramer. “Aujourd’hui, nous n’avons pas vu cela, cependant. Nous avons eu le pire des trois mondes.”

Voici les trois facteurs :

Données économiques à chaud : Les inscriptions hebdomadaires initiales au chômage pour la semaine se terminant le 17 décembre ont augmenté de 2 000 à 216 000, selon le département du Travail. C’est moins que l’estimation du consensus Dow Jones de 220 000. Faibles bénéfices des entreprises : CarMax les actions ont chuté d’environ 3,7% après que la société a annoncé des bénéfices et des revenus plus faibles que prévu au cours de son dernier trimestre. Technologie Micron les actions ont chuté de 3,4% après que la société a annoncé une perte trimestrielle plus importante que prévu et un manque à gagner après la clôture de mercredi. Commentaires baissiers sur le marché : David Tepper, fondateur d’Appaloosa Management, a déclaré jeudi à CNBC qu’il se penchait sur les actions car il est inhabituel que les banques centrales mondiales, y compris la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d’Angleterre, se resserrent en même temps.

Les actions ont chuté jeudi alors que Wall Street continue de craindre que les hausses de taux d’intérêt de la Fed ne fassent basculer l’économie dans une récession.

Les investisseurs craignent également que le temps presse pour un rallye du Père Noël, un phénomène dans lequel les actions ont tendance à augmenter vers la fin d’une année dans l’année suivante. Cramer a rappelé aux investisseurs que les graphiques suggèrent qu’une course du marché pourrait être en cours après la séance de négociation de jeudi.

“Bien que nous puissions encore obtenir ce rebond saisonnier, il est évident que le marché est devenu plus difficile à gérer”, a-t-il déclaré.