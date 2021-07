Jim Cramer dit que le flot d’introductions en bourse pèse sur les cours des actions

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que les actions restent sous pression tant que le marché est inondé de nouvelles offres publiques, a déclaré jeudi Jim Cramer de CNBC.

« De nombreuses actions sont touchées ici parce qu’il n’y a pas assez d’argent pour acheter toutes les ordures créées récemment », a déclaré l’hôte de « Mad Money ». « Les stocks baissent parce que, tout comme les marchandises dans un magasin, il y a tout simplement trop de stocks, donc ils sont en baisse. Les spéculatifs sont toujours les premiers à disparaître. »

Alors que le second semestre 2021 se déroule, Wall Street digère une longue liste d’offres publiques initiales intervenues au cours des six premiers mois de l’année. Au cours du premier semestre, plus de 210 introductions en bourse ont permis de lever plus de 70 milliards de dollars. Juin a été le mois le plus chargé pour l’activité IPO en près de 21 ans.

Le marché des introductions en bourse a pratiquement détaché le marché obligataire, généralement un indicateur de l’économie au sens large, du marché boursier, a déclaré Cramer. Si la surabondance d’introductions en bourse se poursuit, les actions continueront de baisser sous leur propre poids, a-t-il déclaré.

« Si nous obtenons un répit des nouvelles souscriptions et que les bénéfices continuent d’être bons, alors je reste un taureau, mais vous devez arrêter la nouvelle offre », a déclaré Cramer. « Les actions baissent parce que les gens ont besoin de vendre. Ils ne veulent pas perdre d’argent. »

Le Dow Jones Industrial Average a grimpé de près de 54 points, ou 0,15%, pour clôturer à 34 987,02 jeudi.

Le S&P 500 a glissé de 0,3% tandis que le Nasdaq Composite a baissé pour la troisième séance consécutive.