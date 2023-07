Jim Cramer dit que la Fed n’a pas d’autre choix que de continuer à resserrer

Jim Cramer de CNBC a affirmé mercredi que la Réserve fédérale n’avait pas fini de se resserrer, même si l’inflation semble être en baisse parce que l’indice des prix à la consommation n’est plus aussi brûlant.

« Malheureusement, même avec le refroidissement de l’inflation, la Fed n’a pas d’autre choix que de continuer à resserrer, ne serait-ce que pour compenser le raz-de-marée d’inflation causé par toutes les dépenses gouvernementales qui sont sur le point de faire rouler cette économie », a-t-il déclaré.

Cramer a énuméré trois facteurs qui pourraient indiquer que la Fed n’a pas fini de se resserrer. Premièrement, il a déclaré que l’amélioration de l’IPC était principalement due à une baisse des prix des voitures d’occasion et, selon Cramer, l’IPC pourrait commencer à se diriger « dans la mauvaise direction » si ces prix commençaient à remonter. Il a également noté que les données sur le logement, qui jouent un rôle majeur dans l’inflation, ne sont même pas incluses dans l’IPC et que les prix des maisons ont augmenté de 40 % depuis 2019. Cramer a également souligné le marché du travail tendu qui, selon lui, rend actuellement l’inflation difficile à gérer.

« Nous devons cesser de confondre un indice donné avec le marché du travail tendu qui rend notre accès actuel d’inflation si insoluble », a déclaré Cramer. « Il y a encore beaucoup trop d’emplois poursuivant trop peu d’employés. »

Cramer a déclaré qu’il craignait que de plus en plus d’emplois soient créés sans suffisamment de travailleurs qualifiés pour les pourvoir, en particulier dans les usines, ce qui, selon lui, sera nécessaire à mesure que les industries de fabrication de batteries, solaires, éoliennes et de semi-conducteurs se développeront. La Fed peut être fière de la baisse des prix de certaines industries, comme les biscuits, le poisson, les vêtements et les voitures d’occasion, a déclaré Cramer, mais il a ajouté qu’il s’inquiétait continuellement pour le marché du travail.

« Le nombre d’emplois créés en ce moment par l’argent fédéral est si gigantesque qu’il est presque impossible d’imaginer où nous trouverons des personnes pour occuper ces postes, du moins à ces prix, sinon beaucoup, beaucoup plus élevés », a déclaré Cramer. « Je peux vous dire ceci, cependant : ils vont être payés bien plus que ce à quoi tout le monde s’attend, et je ne serais pas surpris si les entrepreneurs généraux ne se hasardaient même pas à soumissionner pour ces travaux parce qu’ils ‘ Je vais perdre trop d’argent. »