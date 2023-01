Jim Cramer dit que la douleur du marché est nécessaire pour empêcher des hausses de prix sans fin

Jim Cramer de CNBC a rappelé jeudi aux investisseurs que la douleur du marché boursier est malheureusement nécessaire pour que la Réserve fédérale gagne contre l’inflation.

“Personne ne veut encourager les licenciements ou la baisse des cours des actions. Mais l’alternative est une inflation constamment élevée – des augmentations de prix sans fin pour tout – et personne ne le veut non plus”, a-t-il déclaré.

Les actions ont chuté jeudi après que de nouvelles données aient indiqué que le marché du travail reste solide, malgré les hausses agressives des taux d’intérêt de la Fed pour freiner la hausse des prix.

Cramer a expliqué que même si la Fed doit faire en sorte que les entreprises ne puissent plus augmenter les prix des biens et services, il est inévitable qu’un tel résultat nuise aux portefeuilles.

“Les prix des maisons baissent – c’est bien si vous cherchez une maison, mais c’est affreux si vous possédez des actions dans un constructeur de maisons Lennar “, a-t-il dit à titre d’exemple. “En d’autres termes, il n’y a pas de repas gratuit pour vous, l’investisseur.”

Et même s’il n’est pas clair quand la banque centrale pourra annuler ses hausses de taux d’intérêt et cesser de nuire au marché, il a déclaré que la publication du rapport sur la masse salariale non agricole vendredi apportera plus de lumière sur l’état de l’inflation.

“Si elle ne montre pas un chômage plus élevé sans croissance des salaires, la Fed devra continuer à augmenter agressivement les taux d’intérêt”, a déclaré Cramer.