Jim Cramer dit que ces jeux en plein air sont un achat alors que l’économie rouvre

Jim Cramer de CNBC a déclaré lundi que les investisseurs devraient se pencher sur les actions exposées aux activités de plein air telles que le camping et la navigation de plaisance à la réouverture de l’économie.

« Alors que la pandémie se termine, je pense que le thème des grands espaces a plus de jambes que vous ne le pensez », a déclaré l’animateur de « Mad Money ». « Cela pourrait être un été énorme, encore plus grand que l’été dernier, ce qui signifie que n’importe laquelle de ces actions pourrait avoir des jambes, surtout parce que beaucoup de grands investisseurs institutionnels s’en sont éloignés. »

Voici les points à retenir des recommandations de Cramer:

Brunswick: « Bien que le titre ait atteint un nouveau record absolu aujourd’hui, il ne reflète tout simplement pas les chiffres incroyables que nous avons vus la semaine dernière », a déclaré Cramer. « Ce stock d’activités de plein air de haute qualité se vend moins de 13 fois l’année prochaine. Je trouve cela ridiculement bon marché »

LCI Industries: « Lippert vend … pour seulement 15 fois les prévisions de bénéfices de l’année prochaine, un rendement solide de 2%, donc si l’action se vend demain, vous voudrez peut-être approfondir le trimestre et utiliser cette faiblesse comme une opportunité d’achat si vous aimez quoi vous voyez », dit-il.

Thor Industries et Winnebago Industries: « Ils ont transporté tellement de marchandises au printemps et à l’été derniers que les approvisionnements sont incroyablement serrés et cela leur permet de faire fortune dans cet environnement », a-t-il déclaré. « Thor est [selling] à 14 fois les bénéfices, Winnebago à 11 fois les bénéfices. Thor obtient ce multiple plus élevé parce que c’est le meilleur de sa race, mais ils fonctionnent tous les deux ici. «

Camping World: « Je pense que celui-ci est une formidable histoire de croissance régionale à nationale, et ne vend que 9 fois les bénéfices », a déclaré l’hôte. « Si vous pouvez l’obtenir à rabais après le trimestre, je pense que vous bondissez. »

Airbnb: « C’est une façon fabuleuse de jouer le prochain boom du voyage, et cela inclut les personnes qui louent des maisons dans des régions éloignées afin de pouvoir profiter de la nature », a déclaré Cramer. « J’attends l’expiration imminente du blocage des ventes d’initiés, quelque chose qui pourrait anéantir l’action et peut-être vous offrir une formidable opportunité d’achat. »

Les autres choix incluent Newell Brands, Yeti, Vista Outdoor, Callaway Golf, Acushnet et Pool Corp.